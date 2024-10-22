FETÖ Elebaşı Gülen'in Ölümü Doğal Sebeplerden - Son Dakika
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FETÖ Elebaşı Gülen'in Ölümü Doğal Sebeplerden

ABD'de bulunan bir hastanede ölen hain terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün doğal nedenlerle olduğu belirtildi.

22.10.2024 11:26
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ABD'de bulunan bir hastanede ölen hain terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün doğal nedenlerle olduğu belirtildi. Bugüne kadar yapılan FETÖ yargılamalarında ise 289 dava karara bağlanırken 3 bini ömür boyu olmak üzere 4 bin 891 sanık ceza aldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisine sızmış FETÖ mensubu ve bu örgütü destekleyen 8 bini aşkın askeri personel, 35 uçak, 3 gemi, 37 helikopter, 74'ü tank 246 zırhlı araç ve 4 bine yakın hafif silahın kullanıldığı darbe girişimi, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde kara bir leke olarak yer aldı. 15 Temmuz 2016'da Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri olan Fahri Kasırga ile Genelkurmay Başkanlığı yapan Orgeneral Hulusi Akar'ın da aralarında bulunduğu birçok komutan darbecilerce alıkonuldu. Ankara semalarında alçak uçuş yapan savaş uçakları TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat Başkanlığı ve TÜRKSAT'ı bombaladı.

"Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum"

Ankara ve İstanbul'da hareketlilik sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk'ten Hande Fırat'a Facetime üzerinden bağlandı. Görüntülü kurulan bağlantıda Erdoğan, vatandaşlara, "Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum ve milletçe meydanlarda, havalimanlarında toplanalım. Bunların o azınlık grubu tanklarıyla toplarıyla gelsinler, ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar" dedi.

Meydanlara çıkarak darbecilere karşı dik duruş sergileyen kahraman vatandaşlar, darbe teşebbüsünü engelledi.

Olayların ardından 248 vatandaş hayatını kaybetti, bin 491 kişi yaralandı. Erdoğan, darbe girişiminden sonra 20 Temmuz 2016'da yaklaşık iki yıl süren OHAL ilan etti. Darbe girişimine katılanlar tutuklanırken, bazıları yurt dışına firar etti. Bu süreçte Cumhurbaşkanlığı tarafından 32 kez Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıktı. Bu KHK'lar ile en az 125 bin 678 kamu görevlisi işten çıkarıldı. Bunun yanı sıra askeri, idari ve adli kurumlarda birçok kişi görevden alındı.

Darbe teşebbüsü sonrası, ilk KHK 23 Temmuz 2016 tarihinde yayımlandı. Kararnameye göre; 35 sağlık kurumu, bin 43 özel öğretim kurumu, bin 229 vakıf ve dernek, 19 sendika ve 15 vakıf yükseköğretim kurumu kapatılırken, vakıf kurumlarının her türlü mal varlığı, alacak ve hakları, belge ve evrakı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bedelsiz olarak devroldu. Meslekten men edilen yargı mensuplarının pasaportlarına ve silah ruhsatlarına el konulurken, kaldıkları lojman ve konutlar boşaltıldı.

"FETÖ yargılamalarında 4 bin 891 sanık ceza aldı"

Ardından yapılan yargılamalarda, 289 dava karara bağlandı. Davalarda, 3 bini ömür boyu olmak üzere 4 bin 891 sanık ceza aldı. Başsavcılıklarca 100 bini aşkın soruşturma gerçekleştirildi. Aralarında 85 eski general, bin 116 eski subayın da bulunduğu bin 634 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Ayrıca 24 eski general, 536 eski subayın da aralarında olduğu bin 366 sanık da müebbet hapsi cezası aldı. Mahkemeler, bin 891 sanık hakkında çeşitli sürelerde hapis cezalarına hükmetti. Tamamlanan davalarda ise 2 bin 870 kişi üzerlerine atılı suçlamalardan beraat etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa FETÖ Elebaşı Gülen'in Ölümü Doğal Sebeplerden - Son Dakika

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