Fiat Otomobil Alev Aldı

Park halindeki Fiat alev topuna döndü

SİVAS - Sivas'ta park halindeki bir otomobil alev topuna döndü. Yanarak kullanılamaz hale gelen otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre olay, Alibaba Mahallesi Yalnız Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde park halinde bulunan 60 ADZ 724 plakalı Fiat marka otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. Kısa süre içerisinde otomobilin tamamı alevlere teslim oldu. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. LPG'li otomobilde başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Otomobil yanarak kullanılamaz hale gelirken yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.