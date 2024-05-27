Aghon Tayfunu Filipinler'de 3 kişinin ölümüne neden oldu

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Filipinler'de etkili olan Aghon Tayfunu nedeniyle biri bebek en az 3 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı açıklandı.

Filipinler'de hafta sonu boyunca etki gösteren Aghon Tayfunu, şiddetli rüzgarlar ve yağışlara yol açtı. Yerel yetkililer Quezon şehrindeki bir kulübenin şiddetli dalgaların vurması sonucu yıkılmasının ardından denize düşen 7 aylık bir bebeğin hayatını kaybettiğini açıklarken, Lucena ve San Antonio şehirlerinde ise 2 kişinin yaşadıkları kulübelerin üzerine ağaç devrilmesi sonucu yaşamını yitirdiği kaydedildi. Filipinler Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC) ise Bicol bölgesinde yaşayan 7 kişinin tayfun nedeniyle yaralandığını, ülke genelindeki 19 bin 373 kişinin tayfundan etkilendiğini duyurdu. İki bin 162'si geçici barınaklara olmak üzere 5 bin 343 kişinin evlerinden tahliye edildiği kaydedilirken, bugün birçok okulda eğitime ara verildiği aktarıldı.

Etkisini azaltacak

Filipinler Atmosferik, Jeofizik ve Astronomik Hizmetler İdaresi de (PAGASA) Aghon Tayfunu'nun önümüzdeki 2 gün içinde Filipin Denizi üzerinde hareket edeceğini ve 29 Mayıs'a dek kademeli olarak etkisini yitireceğini açıkladı. - MANILA