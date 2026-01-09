Filipinler'de çöp dağı çöktü: 1 ölü, 38 kayıp - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Filipinler'de çöp dağı çöktü: 1 ölü, 38 kayıp

09.01.2026 12:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cebu City'de bir çöp sahasında meydana gelen çökme sonucunda 1 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı ve 38 kişinin akıbeti bilinmiyor. Kurtarma çalışmalarına devam ediliyor.

Filipinler'de çöp sahasında çökme meydana gelmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 12 kişinin yaralandığı ve 38 kişinin akıbetinin ise bilinmediği açıklandı.

Filipinler'in Cebu iline bağlı Cebu City'de bulunan bir çöp sahasındaki, çöp dağında henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Yetkililer, yaşanan olayda 22 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken 38 kişinin akıbetinin ise bilinmediğini bildirdi. Çökmenin ardından başlayan kurtarma çalışmalarında enkazdan yaralı olarak çıkarılan 12 temizlik işçi hastaneye kaldırıldı.

Cebu Belediye Başkanı Nestor Archival, yaptığı açıklamada "Tüm müdahale ekipleri, kayıp kişilerin yerini tespit etmek için arama ve kurtarma çalışmalarına tam olarak devam ediyor" dedi. - MANILA

Kaynak: İHA

Filipinler, Acil Durum, 3-sayfa, Çevre, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Filipinler'de çöp dağı çöktü: 1 ölü, 38 kayıp - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşcinsel sohbet siteleriyle tuzağa çeken şantaj çetesi çökertildi Eşcinsel sohbet siteleriyle tuzağa çeken şantaj çetesi çökertildi
Fırtına Marmara’yı esir aldı Ayasofya Camii’nin alemi düştü, balkonlar bile uçtu Fırtına Marmara'yı esir aldı! Ayasofya Camii'nin alemi düştü, balkonlar bile uçtu
Manchester United’dan Kayserispor’a imza Antrenmana dahi çıktı Manchester United'dan Kayserispor'a imza! Antrenmana dahi çıktı
Görüntü Türkiye’den Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı Görüntü Türkiye'den! Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı
Dursun Özbek’i delirten talep Galatasaray’da olay kadro dışı Dursun Özbek'i delirten talep! Galatasaray'da olay kadro dışı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e yüklü tazminat davası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e yüklü tazminat davası

12:29
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
12:20
Hamaney’den ülkesindeki protestoculara tepki: Geri adım atmayacağız
Hamaney'den ülkesindeki protestoculara tepki: Geri adım atmayacağız
12:06
Türkiye’den protestoların devam ettiği İran’a tüm uçuşlar iptal
Türkiye'den protestoların devam ettiği İran'a tüm uçuşlar iptal
12:02
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
11:47
Ülke ayakta Evinde 100’den fazla kafatası ve kemikler bulundu
Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu
11:23
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 13:21:45. #7.11#
SON DAKİKA: Filipinler'de çöp dağı çöktü: 1 ölü, 38 kayıp - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.