Filipinler'de çöp dağı çöktü: 1 ölü, 38 kayıp

Filipinler'de çöp sahasında çökme meydana gelmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 12 kişinin yaralandığı ve 38 kişinin akıbetinin ise bilinmediği açıklandı.

Filipinler'in Cebu iline bağlı Cebu City'de bulunan bir çöp sahasındaki, çöp dağında henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Yetkililer, yaşanan olayda 22 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken 38 kişinin akıbetinin ise bilinmediğini bildirdi. Çökmenin ardından başlayan kurtarma çalışmalarında enkazdan yaralı olarak çıkarılan 12 temizlik işçi hastaneye kaldırıldı.

Cebu Belediye Başkanı Nestor Archival, yaptığı açıklamada "Tüm müdahale ekipleri, kayıp kişilerin yerini tespit etmek için arama ve kurtarma çalışmalarına tam olarak devam ediyor" dedi. - MANILA