Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 74 bin 396 ölü bildirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 74 bin 396 ölü bildirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu Gazze'de ateşkesi ihlal etmeyi sürdürürken, Filistin Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 4 sivilin öldüğünü, 9 sivilin yaralandığını bildirdi. Bakanlık, 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybının 74 bin 396'ya, yaralı sayısının 175 bin 449'a ulaştığını açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 74 bin 396'ya yükseldiğini bildirdi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin son 24 saat içinde düzenlediği saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiğini, 9 sivilin de yaralandığını bildirdi. Bakanlık açıklamasında, son saldırılarla birlikte ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana ölenlerin sayısının bin 505'e yükseldiği kaydedilirken, enkaz altından çıkarılanların sayısının 838'e, yaralı sayısının da 5 bin 332'ye ulaştığı ifade edildi.

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden sivillerin toplam sayısının da 74 bin 396'ya yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 175 bin 449'a ulaştığı aktarıldı.

Kaynak: İHA
Sağlık BakanlığıSavaş ve Çatışmaİsrail OrdusuPolitikaFilistin3. SayfaİsrailGazzeDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaca ünlü komedyenin tecavüz davası başladı: 5 bin kadınla yatmakla övünmüş Dünyaca ünlü komedyenin tecavüz davası başladı: 5 bin kadınla yatmakla övünmüş
Sel felaketi sonrası İstanbul Boğazı’nı görünce şoke oldu: İlk kez böyle görüyorum, bu şaka mı Sel felaketi sonrası İstanbul Boğazı'nı görünce şoke oldu: İlk kez böyle görüyorum, bu şaka mı?
20 yıl savaş uçağı kullandı, şimdi Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazıyor 20 yıl savaş uçağı kullandı, şimdi Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyor
İstanbul’un ardından Sakarya 2 katlı villa selde böyle yıkıldı İstanbul'un ardından Sakarya! 2 katlı villa selde böyle yıkıldı
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor HGS’de ödeme sistemi değişti Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! HGS'de ödeme sistemi değişti
Dünyanın en yavaş penaltısını denedi Sonunda olanlar oldu Dünyanın en yavaş penaltısını denedi! Sonunda olanlar oldu
15:26
Arda Güler Roma’yı yaktı Gasperini’nin sözleri dünya futbolunu sallayacak
Arda Güler Roma'yı yaktı! Gasperini'nin sözleri dünya futbolunu sallayacak
15:16
İstanbul Valiliği’nden yeni uyarı: Yarın kuvvetli yağış olacak
İstanbul Valiliği'nden yeni uyarı: Yarın kuvvetli yağış olacak
15:08
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum erken seçim için tarih verdi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum erken seçim için tarih verdi
15:05
Üsküdar Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin zincirleme kazada yaralandı
Üsküdar Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin zincirleme kazada yaralandı
14:51
Görüntü Türkiye’den Bindirdikleri otomobilde genç kıza kabusu yaşattılar
Görüntü Türkiye'den! Bindirdikleri otomobilde genç kıza kabusu yaşattılar
14:40
Bakan Gürlek duyurdu: İstanbul’daki sel felaketine ilişkin soruşturma başlatıldı
Bakan Gürlek duyurdu: İstanbul’daki sel felaketine ilişkin soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 15:30:30. #7.13#
SON DAKİKA: Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 74 bin 396 ölü bildirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei