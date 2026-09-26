Filistin Sağlık Bakanlığı Gazze'de ateşkese rağmen 48 saatte 7 ölü, 38 yaralı duyurdu - Son Dakika
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Filistin Sağlık Bakanlığı Gazze'de ateşkese rağmen 48 saatte 7 ölü, 38 yaralı duyurdu

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Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de ateşkese rağmen sürdürdüğü saldırılarda son 48 saatte 7 kişinin öldüğünü, 38 kişinin yaralandığını açıkladı. Bakanlık, 7 Ekim 2023'ten bu yana can kaybının 74 bin 16'ya yükseldiğini bildirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki ateşkese rağmen sürdürdüğü saldırılar nedeniyle son 48 saatte 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 38 kişinin yaralandığını açıkladı. İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı 74 bin 16'ya yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen bölgeye yönelik saldırılarında bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de son 48 saat içinde 7 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi ise yaralandı. Açıklamada, 19 Eylül tarihinde yapılan güncellemeden bu yana verileri tamamlanarak ve yetkililer tarafından onaylanan 81 kişinin cenazesinin de toplam can kaybı istatistiklerine eklendiği belirtildi.

Bölgede ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının bin 415'e, yaralananların sayısının ise 4 bin 953'e yükseldiği kaydedildi. Bakanlık ayrıca, İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 74 bin 16'ya, yaralananların sayısının ise 175 bin 68'e yükseldiğini bildirdi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Filistin Sağlık Bakanlığı Gazze'de ateşkese rağmen 48 saatte 7 ölü, 38 yaralı duyurdu - Son Dakika
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