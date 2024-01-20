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Filistinli grup, Avrupa Konseyi'ne yürüyüş başlattı - Son Dakika
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Filistinli grup, Avrupa Konseyi'ne yürüyüş başlattı

Fransa'nın başkenti Paris'te toplanan 21 kişilik Filistinli grup, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Avrupa Konseyi'ne doğru yürüyüş başlattı. Grup, İsrail'in sivil halka karşı uyguladığı soykırımın sona ermesini talep ediyor.

Filistinli grup, Avrupa Konseyi\'ne yürüyüş başlattı
20.01.2024 - 18:36,
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Fransa'nın başkenti Paris'te 21 kişiden oluşan Filistinli grup, "Soykırımı Durdurun" yazılı pankartla Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Avrupa Konseyine doğru yürüyüş başlattı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 106 gündür aralıksız devam ediyor. Sivilleri hedef alan saldırılar sonucunda bölgedeki can kaybı 24 bin 927'ye yükselirken, dünya çapında İsrail'e yönelik tepkiler de artıyor. Fransa'nın başkenti Paris'teki Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan 21 kişiden oluşan Filistinli grup İsrail saldırılarının durması talebiyle bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Avrupa Konseyi'ne yürüyüş başlattı. Başkentteki binlerce Filistin destekçisi tarafından uğurlanan grup, "Soykırımı Durdurun" pankartı taşırken, yürüyüş organizatörleri yaptıkları açıklamada, Filistin'deki soykırımın sona ermesi için 1 Şubat'a kadar Avrupa Konseyi'ne yürüyerek İsrail'in Gazze halkına yönelik aralıksız bombardımanına uluslararası düzeyde dikkat çekmeyi amaçladıklarını belirtti.

Açıklamada, Filistin halkıyla dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlayan yürüyüşün barış amacı taşıdığı ve İsrail'in sivil halka karşı uyguladığı soykırımın bir an evvel durdurulmasının talep edildiği vurgulanırken, "Bu yürüyüş bizim adalet ve barış isteme hareketimizdir" ifadeleri yer aldı. - PARİS

Kaynak: İHA
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Avrupa Konseyi, Brüksel, İsrail, Paris, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

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