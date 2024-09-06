Finike\'de dolandırıcılıktan aranan şahıs yakalandı

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Antalya'nın Finike ilçesinde dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş 21 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Finike'de aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Finike ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince F.K. isimli şahsın 'Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarını Araç Olarak Kullanması sureti ile Dolandırıcılık' suçundan hakkında kesinleşmiş 21 yıl 4 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Finike Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yakalanan F. K., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA