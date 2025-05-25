Firar Eden Hırsız Yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde gerçekleştirilen polis uygulamasında şüphe üzerine durdurulan bir kişinin, hırsızlık suçundan 27 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ve cezaevinden firar ettiği ortaya çıktı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 23 Mayıs günü gerçekleştirilen uygulama esnasında, şüphe üzerine bir kişi durduruldu. Yapılan sorgulamada durdurulan kişinin, hırsızlık suçundan 27 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ve cezaevinden firar eden Ş.D. (61) olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine yeniden sevk edildi. - İZMİR