Firari Hükümlü Ağrı\'da Yakalandı

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Ağrı'da hakkında 12 yıl 4 ay kesinlesmiş hapis cezası bulunan 1 firari, İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik JASAT dedektifleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, hakkında 12 yıl 4 ay kesinlesmiş hapis cezası bulunan 1 firari yakalanarak cezaevine gönderildi.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini açıkladı. - AĞRI