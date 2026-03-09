Firari Hükümlü Alanya'da Yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında "vergi usul kanununa muhalefet" suçundan hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.T.'nin izine ulaşıldı. Şahsın yakalanmasına yönelik teknik ve fiziki takip gerçekleştiren ekipler, H.T.'nin Demirtaş Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenledi. Operasyonda H.T. yakalanarak gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından H.T. Alanya Adliyesi'ne sevk edildi. Burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanan hükümlü cezaevine gönderildi. - ANTALYA
