Firari Hükümlü Salihli'de Yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde hakkında 17 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri operasyon kapsamında, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan ceza alan 54 yaşındaki firari hükümlü A.Ç.'nin Özyurt Mahallesi'nde saklandığını tespit etti.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyon sırasında A.Ç., çatıya çıkarak kaçmaya çalıştı. Kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli, gözaltına alındıktan sonra işlemlerinin tamamlanmasının ardından Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Polis ekiplerinin, aranan şahıslara yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü bildirildi. - MANİSA
