Firari İnek 42 Günde Yakalandı - Son Dakika
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Firari İnek 42 Günde Yakalandı

Manisa'dan kaçan inek, 42 günlük kovalamacanın ardından Denizli'de yakalandı ve sahibi geri aldı.

15.11.2024 23:26
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Firari inek 42 günlük kovalamacanın ardından yakalandı

Manisa'da satıldığı çiftlikten kaçan inek, 42 günlük kovalamacanın ardından Denizli'de yakalandı

İneği satan vatandaş ineğin yerini yadırgadığını söyleyerek aldığı ücreti geri iade edip hayvanını geri aldı

MANİSA - Manisa'da ekim ayının başında satıldığı çiftlikten kaçan, eski ve yeni sahibi tarafından izi sürülerek her yerde aranan simental cinsi gebe inek 42 günlük kovalamacanın ardından Denizli'de yakalandı. İneğin ilk sahibi olan Sadettin Gençeli, hayvanın satıldığı yeri yadırgadığını ve bu yüzden kaçtığını düşünerek aldığı parayı iade edip ineğini geri aldı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Dindarlı Mahallesinde yaşayan hayvan yetiştiricisi Sadettin Gençeli ekim ayının başında Dadağlı Mahallesinde bulunan bir başka hayvan yetiştiricisine simental cinsi gebe bir inek sattı. Satış sonrası Dadağlı Mahallesindeki çiftlikten kaçan inek günlerce dağlarda yaşadı. Hem eski sahibi hem de yeni sahibi tarafından ineğin izi sürülerek yapılan aramalarda defalarca kaçmayı başaran firari inek 42 gün sonra Denizli ilinde akşam saatlerinde yakalandı. Yakalandıktan sonra ineği satan Sadettin Gençeli hayvanın 42 gündür hem zayıfladığını hem de yerini yadırgamış olabileceği için kaçtığını düşündüğünden inek için aldığı kaparoyu iade edip hayvanını kendi çiftliğine götürdü.

Günlerce gece gündüz devam eden kovalamacanın ardından ineği yakalayabildiklerini anlatan Gençeli, "42 gündür kaçaktı dağlarda yaşıyordu. Kendi imkanlarımızla akşamları 50-60 kişilik bir ekiple Denizli'nin Hasanbeyler Mahallesi Körtepeler mevkiinde bir eve varmış. Orada 50-60 kişi ile birlikte yakaladık. İneği Apti Dayıya satmıştım ama hayvanımız zayıfladığı için ona vermeyeceğim. 29 bin TL kaparo vermişti parasını geri iade edeceğim. İneğimiz çok hırçın olduğu için akşam kimse korkusundan yanaşamadı. Tek başıma yanaştım ve yakaladım. Arkadaşların yardımıyla da 5-6 iple ayağından bağladık, gözlerini kapattık ve uyuşturucu iğne vurduk. Böylelikle arabaya koyarak ahırımıza getirdik. Bu hayvan 30 gün boyunca Selimiye ve Dadağlı Duran Ovası arasında kaçak durdu. Ondan sonra bizim hududa geçti. Bizim huduttan Denizli hududuna geçti 2-3 gün sonra da vatandaşların yardımıyla el birliğiyle yakaladık. Yardım eden herkese çok teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: İHA

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