Firarideki Kadın Polis Tarafından Yakalandı

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Samsun'da hakkında 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olarak aranan genç kadın, polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da "silahla yağma ve hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından 8 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olarak aranan A.Ö. (27), polisin takibi sonucu yakalandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınan A.Ö. Samsun Adliyesine sevk edilerek tutuklandı ve

cezaevi teslim edildi. - SAMSUN