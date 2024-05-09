Firarilere ateş ederken Zuhal'in ölümüne neden olan polise 5 yıl hapis cezası - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Firarilere ateş ederken Zuhal'in ölümüne neden olan polise 5 yıl hapis cezası

Beyoğlu'nda kaçan şüphelilere silahla ateş ederken, yoldan geçen 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız'ın ölümüne neden olduğu iddia edilen sanık polis memurunun davasında karar çıktı. Mahkeme, sanık A.D.'yi 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan takdiri indirim de uygulanarak 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

09.05.2024 17:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Firarilere ateş ederken Zuhal'in ölümüne neden olan polise 5 yıl hapis cezası

İSTANBUL - Beyoğlu'nda kaçan şüphelilere silahla ateş ederken, yoldan geçen 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız'ın ölümüne neden olduğu iddia edilen sanık polis memurunun davasında karar çıktı. Mahkeme, sanık A.D.'yi 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan takdiri indirim de uygulanarak 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Beyoğlu'nda 11 Aralık 2022'de firari durumda olan ve motosikletle kaçmaya çalışan 2 şüphelinin arkasından polis memuru A.D.'nin silahla ateş etmesi ve oradan geçen 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız'ın vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin dava karara bağlandı. İstanbul 45.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık A.D. ile taraf avukatları hazır bulundu.

"Tek amacım bir insan daha zarar görmesin diye çeşitli suçlardan aradığımız kişileri yakalayabilmekti"

Duruşmada esasa ilişkin savunma yapan sanık A.D., olayla ilgili çok üzgün olduğunu belirterek, "Keşke böyle bir olay hiç yaşanmasaydı. Vicdani olarak da ben zor durumdayım. Tek amacım bir insan daha zarar görmesin diye çeşitli suçlardan aradığımız kişileri yakalayabilmekti. Hal böyleyken bir insanın zarar görmesini asla istemezdim. Asla öngöremediğim bir olay meydana geldi" şeklinde konuştu.

Müşteki avukatları ise dosya hakkında görevsizlik kararı verilmesini, aksi takdirde ise üst hadden uygulama yapılarak sanığın cezalandırılmasını talep ettiklerini söylediler.

"Öngöremedim"

Duruşmada son sözü sorulan sanık, "Bu olayda birinin bu şekilde zarar göreceğini ön görememiştim" ifadelerini kullandı.

5 yıl hapis cezası

Kararını açıklayan mahkeme, sanık A.D.'yi 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan takdiri indirim de uygulanarak 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüpheli polis memuru A.D.'nin 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kaynak: İHA

3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Firarilere ateş ederken Zuhal'in ölümüne neden olan polise 5 yıl hapis cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:36 Olay iddia Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntülerini inceleyerek rapor hazırlayan bilirkişi trafik polisi çıktı Olay iddia! Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerini inceleyerek rapor hazırlayan bilirkişi trafik polisi çıktı
17:18 Ankara Emniyeti’nde Ayhan Bora Kaplan depremi: 3 üst düzey isim görevden alındı Ankara Emniyeti'nde Ayhan Bora Kaplan depremi: 3 üst düzey isim görevden alındı
15:34 İsrail Dışişleri Bakanı’nın “Ticaret kısıtlaması kaldırıldı“ İddiasına Ticaret Bakanlığı’ndan yalanlama İsrail Dışişleri Bakanı'nın "Ticaret kısıtlaması kaldırıldı" İddiasına Ticaret Bakanlığı'ndan yalanlama
15:19 Okullar yarın tatil mi Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu Okullar yarın tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu
13:37 Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor
18:31 PFDK, Ali Koç’a 60 gün hak mahrumiyeti ve 520 bin TL para cezası verdi PFDK, Ali Koç'a 60 gün hak mahrumiyeti ve 520 bin TL para cezası verdi
18:06 Ryan Babel’den Galatasaraylıları kızdıracak itiraf: Beşiktaş’tan ayrılmayı hiç istemedim Ryan Babel'den Galatasaraylıları kızdıracak itiraf: Beşiktaş'tan ayrılmayı hiç istemedim
17:54 Bakan Şimşek: Rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek Bakan Şimşek: Rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek
17:41 Özgür Özel’den Bakan Şimşek’e tepki: Biraz da zenginlerle uğraş, yoksulun peşini bırak Özgür Özel'den Bakan Şimşek'e tepki: Biraz da zenginlerle uğraş, yoksulun peşini bırak
17:35 Eski hakim ve savcının oğlu yeni bir olaya karıştı Eski hakim ve savcının oğlu yeni bir olaya karıştı
17:18 Arda Güler, Şampiyonlar Ligi’ni kazanamama tehlikesiyle karşı karşıya Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'ni kazanamama tehlikesiyle karşı karşıya
17:15 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız’ı vuran polise 5 yıl hapis cezası verildi 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız'ı vuran polise 5 yıl hapis cezası verildi
16:41 Arıcıların sorunlarına dikkat çekmek isteyen CHP’li Adıgüzel, milletvekillerinin üzerine duman sıktı Arıcıların sorunlarına dikkat çekmek isteyen CHP'li Adıgüzel, milletvekillerinin üzerine duman sıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 18:39:26. #1.11#
SON DAKİKA: Firarilere ateş ederken Zuhal'in ölümüne neden olan polise 5 yıl hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement