Firarisi Polis Tarafından Yakalandı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde polis ekiplerince durdurulan ve kendisini farklı bir isimle tanıtan şahsın, yapılan incelemede cezaevi firarisi olduğu ve hakkında toplam 12 yıl 41 ay 49 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Edinilen bilgilere göre, Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Ulaş İlçe Emniyet Amirliğine bağlı Grup Amirliği ile Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. 20 Temmuz 2026 tarihinde yapılan uygulama sırasında durumundan şüphelenilerek durdurulan ve herhangi bir kimlik belgesi ibraz edemeyen şahıs, kendisini C.A. olarak tanıttı. Polis ekiplerinin dikkatli çalışması ve şahsın çelişkili beyanları üzerine yapılan incelemede, gerçek kimliğinin Y.G. olduğu tespit edildi. Yapılan sorgulamalarda şahsın, Şanlıurfa 3. Sulh Ceza Hakimliğince "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" ve Diyarbakır Asliye Ceza İlamat Masasınca "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçlarından arandığı belirlendi. Şahsın ayrıca toplam 12 yıl 41 ay 49 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. Ceza infaz kurumundan firar ettiği ve sahte kimlik bilgileri kullanarak polis ekiplerini yanıltmaya çalıştığı belirlenen şahıs hakkında "Başkasına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması" suçundan da adli işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen Y.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sivas E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.