Gaziantep'in Karkamış ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri'ne giren 2 kişi, akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Çevrede bulunan bazı vatandaşlar suya atlayarak suda çırpınan 2 kişiyi kurtardı.
Edinilen bilgilere göre, sıcak havadan bunalan 2 kişi, ilçeden geçen Fırat Nehri'ne girdi. Ancak kısa süre sonra şiddetli akıntıya kapılan gençler, suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden vatandaşlar hemen yardıma koştu. Kurtarılan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - GAZİANTEP
Son Dakika › 3.Sayfa › Fırat Nehri'nde Boğulma Tehlikesi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?