Fırat Nehri\'nde Boğulma Tehlikesi

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri'ne giren 2 kişi, akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Çevrede bulunan bazı vatandaşlar suya atlayarak suda çırpınan 2 kişiyi kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, sıcak havadan bunalan 2 kişi, ilçeden geçen Fırat Nehri'ne girdi. Ancak kısa süre sonra şiddetli akıntıya kapılan gençler, suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden vatandaşlar hemen yardıma koştu. Kurtarılan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - GAZİANTEP