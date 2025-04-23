Silivri'de elleri hamurlu fırıncıların depreme yakalanma anları kamerada
İSTANBUL - İstanbul'daki 6.2 büyüklüğünde depreme hamur yoğururken yakalanan fırıncıların panik anları kameraya yansıdı.
Marmara Denizi Silivri açıklarındaki depremin ardından Silivri Gümüşyaka'da depreme yakalanan fırıncıların panik anları kameraya yansıdı. Depreme elleri hamurlu bir şekilde yakalanan fırıncılar önce tezgahın altına saklandı. Fırıncılar daha sonra dışarı çıkarak binadan ayrıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Fırıncılar Deprem Anında Panikledi - Son Dakika
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