Fırtınanın devirdiği rafın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu...O anlar kamerada
HATAY - Hatay'da bir iş yerinin önünde bulunan rafın fırtınanın etkisiyle devrildiği esnada rafın altında kalmaktan saniyelerle kurtulan çocuğun o anları kameraya yansıdı.
Altınözü ilçesinde etkili olan fırtına, Yenişehir Mahallesi'nde bulunan bir iş yerindeki rafı devirdi. Tahta rafın devrildiği esnada bir çocuk, yanda bulunan kanepeyi almak istedi. Çocuğun, fırtınanın etkisiyle devrilen rafın altından son anda kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; çocuğun kanepeyi aldığı ve o anda dolabın düştüğü görüldü.
Son Dakika › 3.Sayfa › Fırtına Rafı Devirirken Çocuk Saniyelerle Kurtuldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?