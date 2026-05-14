Foça'da Jandarma Atış Yarışması Yarı Finali Tamamlandı
14.05.2026 16:32
Foça'daki Jandarma Atış Yarışması'nın yarı finalinde 80 personel finale yükselmek için mücadele etti.

İzmir'in Foça ilçesinde bulunan Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı koordinesinde Foça Jandarma Atış Okul Komutanlığı'nda düzenlenen "Bölgesel Piyade Tüfeği ve Tabanca Atış Yarışması"nın yarı final etabı tamamlandı.

Jandarma komando ve iç güvenlik birlikleri personelinin katılımıyla düzenlenen "Bölgesel Piyade Tüfeği ve Tabanca Atış Yarışması"nın yarı final etabı Foça Jandarma Atış Okul Komutanlığı da gerçekleştirildi. Jandarma personellerinin tabanca ve piyade tüfeği eğitimi ve atışı konusunda farkındalık oluşturulması, eğitim seviyesinin geliştirilmesi, moral ve motivasyon ile kendine güvenlerinin arttırılması amacıyla düzenlenen yarışma iki ayrı kategoride icra edilmesine başlandı. 8 ayrı bölgesel atış merkezinde gerçekleştirilen bölgesel etapları başarıyla tamamlayan 80 personel yarı final heyecanı yaşamaya hak kazandı. Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı koordinesinde Foça Jandarma Atış Okul Komutanlığı bünyesinde gerçekleştirilen yarı final etabında 40 tabanca 40 piyade tüfeği olmak üzere 80 personelden etapları başarıyla tamamlayan 20 finalist yarın gerçekleştirilecek final etabına katılacak.

Yarı final etabına katılan Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanı Tümgeneral Uğur Ertekin, hem yarışmacı personelin heyecanına ortak oldu hem de yaptığı konuşmayla yarışmanın önemini vurgulayarak yarışmacı personellere başarılar diledi.

Öte yandan yarışmanın adil ve kurallara uygun bir şekilde yürütülmesi için 3'ü hakem olmak üzere toplamda 66 personel görev yapıyor. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı yarı finallerin ardından yarın gerçekleştirilecek final heyecanı sonrası dereceye giren personellere ödül verilecek.

Yapılan faaliyetler hakkında bilgi veren Jandarma Komando Atış Okul Komutanlığı Öğretim Başkanı Jandarma Yarbay Özgür Cengiz, "Bu yarışmanın uzun vadede eğitim standartlarını yükseltmesi, atış disiplinini geliştirmesi ve daha nitelikli personel yetiştirilmesine katkı sağlaması hedeflenmektedir. Jandarma teşkilatı içerisinde düzenlenen bu yarışma sadece bir spor etkinliği değil, aynı zamanda operasyonel kabiliyetin test edildiği bir profesyonel gelişim alanıdır. Bu yarışma eğitimde ter dökmeyen, savaşta kan döker ilkesinin sahaya yansımış halidir. Personelimizin her türlü arazi şartlarında ve stres altında isabetli atış yeteneğini pekiştirmesi doğrudan operasyon sahasındaki başarıyı da artıracaktır. Yarışma personelinin silahına olan hakimiyetini en üst seviyeye çıkartacak, zorlu çatışma alanlarında hızlı karar verme ve hatasız uygulama becerisini de geliştirecektir. Ayrıca yarışmanın doğası gereği en iyi olma arzusu ile tatlı bir rekabet ortamında sergilenen yüksek performans, birlikler arasındaki dayanışmayı artırırken her an göreve hazır olma bilincini de hazır tutacaktır" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

