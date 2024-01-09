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Foça'da Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu: Uçaksavar Mühimmatı ve Tabancalar Ele Geçirildi - Son Dakika
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Foça'da Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu: Uçaksavar Mühimmatı ve Tabancalar Ele Geçirildi

İzmir'in Foça ilçesinde yapılan operasyonda, yasa dışı silah ticareti yaptığı belirlenen bir şahsın evinde ve aracında uçaksavar mühimmatı, otomatik tabanca ve ruhsatsız tabancalar ile fişekler ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Foça\'da Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu: Uçaksavar Mühimmatı ve Tabancalar Ele Geçirildi
09.01.2024 - 12:52,
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İzmir'in Foça ilçesinde, yasa dışı silah ticareti yaptığı belirlenen şahsın evinde ve aracında yapılan aramalarda; uçaksavar mühimmatının yanı sıra otomatik tabanca ve ruhsatsız tabancalar ile fişekler ele geçirildi. Şüpheli ekiplerce gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Foça Cumhuriyet Başsavcılığın koordinesinde İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Aliağa Organize Suçlar Büro Amirliği ekiplerince, O.K isimli şahısın Foça ilçesinde yasa dışı silah ticareti yaptığı belirlendi. Ekipler tarafından dün, şahsın evine ve aracına yönelik düzenlenen operasyonda; 2 adet uçaksavar mühimmatı ve 1 AK-47 tüfek, 2 otomatik tabanca (Akrep), 3 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 158 tabanca fişeği, 23 kartuş, 10 tabanca parçası ve 1 adet bıçak ele geçirildi. Yakalanan O.K., gözaltına alınarak hakkında "Silah Ticareti" suçundan gerekli adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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İzmir, Güvenlik, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Foça'da Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu: Uçaksavar Mühimmatı ve Tabancalar Ele Geçirildi - Son Dakika


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