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Forex Yatırım Dolandırıcılarına Operasyon: 73 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Forex Yatırım Dolandırıcılarına Operasyon: 73 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da düzenlenen 'SİBERGÖZ-13' operasyonunda, uluslararası dolandırıcılık çeteleriyle bağlantılı Forex yatırım dolandırıcılarına yönelik 65'i yabancı 73 şüpheli yakalandı. Operasyonda ele geçirilen malzemeler arasında silahlar, para, cep telefonları ve dijital dokümanlar yer aldı.

Forex Yatırım Dolandırıcılarına Operasyon: 73 Şüpheli Yakalandı
12.01.2024 - 11:19,  Güncelleme: 12:07
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Uluslararası dolandırıcılık çeteleriyle bağlantılı Forex yatırım dolandırıcılarına yönelik 65'i yabancı 73 şüphelinin yakalandığı "SİBERGÖZ-13"operasyonunda ele geçirilen malzemeler emniyette sergilendi. Maslak'ta bir iş yerinin bodrum katındaki 16 odayı mesken tutan zanlılar, yüksek yatırım vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırmakla suçlanıyor.

Önceki gün Maslak'da düzenlenen söz konusu operasyon, dün akşam saatlerinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından sosyal medya platformu X üzerinden duyurulmuştu. Yüksek yatırım vaadiyle çok sayıda vatandaşın dolandırıldığı anlaşılan uluslararası dolandırıcılık çeteleriyle bağlantılı, Forex yatırım dolandırıcılarına yönelik İstanbul'da önceki gün düzenlenen "SİBERGÖZ-13" Operasyonunda, 8'i Türk, 65'i yabancı uyrukludan oluşan toplam 73 şüpheli yakalanmıştı. Mağdurlarla iletişime geçen şüphelilerin, gerçek yatırım sitelerinin ara yüzü şeklinde uygulama oluşturdukları, sahte borsa sitelerine yasal borsa görüntüsü verdikleri ve kendi sanal şirket ve kişisel hesaplarına para transferi yaptırdıkları anlaşılırken, baskında ele geçirilen malzemeler emniyette sergilendi. Sergide, 3 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 19 mermi, 103 PC ve bağlı çok sayıda monitör, 1 server, 200 cep telefonu, 3 ruhsatsız tabanca, 178 bin 535 bin lira, 49 bin 64 dolar, 920 avro, 705 Gürcistan larisi, 60 Hırvatistan kunası, yüklü miktarda Makedonya denarı ve bin Ermenistan dramı döviz ile çok sayıda dijital yazılı doküman materyal ve İngilizce olarak hazırlanmış çok sayıda yatırım içerikli matbu formlar yer aldı.

Operasyon, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Sarıyer Maslak'ta bulunan bir iş yerine düzenlenmişti. Söz konusu iş merkezinin alt katındaki ofise yabancı kişilerin giriş çıkış yaptığını tespit eden polis, içeri giren kişilerin kartlı güvenlik sistemiyle kontrol edilerek içeri alındığını belirlemiş, geniş çaplı çalışma başlatmıştı. Yapılan tespitlerin ardından düzenlenen "SİBERGÖZ-13" operasyonuyla yurt dışı bağlantılı dolandırıcılık şebekesini deşifre etmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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