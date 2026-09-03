Fransa'da başörtüsü yasağı teklifine Avrupa'dan sosyal medyada destek dalgası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fransa'da başörtüsü yasağı teklifine Avrupa'dan sosyal medyada destek dalgası

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik milletvekili Jean-Philippe Tanguy, partilerinin iktidara gelmesi halinde başörtüsünü yasaklayıp para cezası uygulamayı planladığını söyledi.

Fransa'da aşırı sağcı bir milletvekilinin iktidar olmaları halinde kamusal alanda başörtüsünü yasaklayacaklarına dair sözleri üzerine Avrupa ülkelerinde sosyal medya üzerinden başörtüsüne destek akımı başladı.

Fransa'da aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen'in liderliğindeki Ulusal Birlik partisinin milletvekili Jean-Philippe Tanguy'un bir televizyon programında yaptığı açıklamalar, ülkede ve Avrupa genelinde tepki çekti. Tanguy, partisinin iktidara gelmesi halinde "başörtüsünü yasaklamayı ve para cezası uygulamayı planladığını" söyledi. Açıklamaların ardından bazı sivil toplum kuruluşları tepki gösterirken, en geniş yankı sosyal medyada görüldü. Farklı ülkelerden, etnik kökenlerden ve inanç gruplarından çok sayıda kadın ve erkek, başörtüsü takarak Müslüman kadınlarla dayanışma mesajları paylaştı. Kadınlar, hemcinslerinin "damgalandığını" belirterek söz konusu açıklamaları kınarken, bireylerin seçme özgürlüğünün korunması çağrısında bulundu.

"Müslüman kadınlara destek" paylaşımları

Fransa'da başlayan ve kısa sürede Avrupa'nın farklı ülkelerinde gündem olan paylaşımlarda, "Ben başörtülüyüm, bizi yasaklamak istiyorlar, ancak daha kalabalık olacağız", "Ceza yazmak isteyen gelsin", "Müslüman kadınlara destek" ve "Yasaklamak istiyorlarmış; ertesi gün ben" ifadelerinin yer aldığı videolar paylaşıldı.

Kaynak: İHA

Milletvekili, Dış Politika, 3. Sayfa, Fransa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fransa'da başörtüsü yasağı teklifine Avrupa'dan sosyal medyada destek dalgası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eğri minareli 8 asırlık camideki gizemli yeşil çanakların sırrı çözüldü Eğri minareli 8 asırlık camideki gizemli yeşil çanakların sırrı çözüldü
Suriye’de koleksiyoner 20 yılda topladığı 8 bine yakın tarihi eseri devlete teslim etti Suriye'de koleksiyoner 20 yılda topladığı 8 bine yakın tarihi eseri devlete teslim etti
Belçika’da İsrail bağlantılı şirketin BATS binası Liege’de kundaklandı Belçika'da İsrail bağlantılı şirketin BATS binası Liege'de kundaklandı
İspanya’da göçmen krizi protestoları büyüyor Binlerce kişi sokaklara döküldü İspanya'da göçmen krizi protestoları büyüyor! Binlerce kişi sokaklara döküldü
Sosyal medya fenomenleri Cansum Kaya ve Sinan Kaya gözaltına alındı Sosyal medya fenomenleri Cansum Kaya ve Sinan Kaya gözaltına alındı
Esenler’de kendini yaralayıp bıçakla polislerin üzerine yürüyen şüpheli kamerada Esenler’de kendini yaralayıp bıçakla polislerin üzerine yürüyen şüpheli kamerada

20:00
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KKTC’de bir kişinin daha naaşına ulaşıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KKTC'de bir kişinin daha naaşına ulaşıldı
19:58
Trump’tan İspanya’daki göçmen protestolarına olay yorum: Mahvolacaklar
Trump'tan İspanya'daki göçmen protestolarına olay yorum: Mahvolacaklar
19:12
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan jandarma komutan yardımcısı Kahraman’ın ifadesine ulaşıldı
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan jandarma komutan yardımcısı Kahraman'ın ifadesine ulaşıldı
19:03
Eski bakan Denizolgun’un şüpheli ölümünde doktorunu yalanlayan kayıt
Eski bakan Denizolgun'un şüpheli ölümünde doktorunu yalanlayan kayıt
18:32
Togg’dan 48 aya varan vadeyle sıfır faizli kredi kampanyası
Togg'dan 48 aya varan vadeyle sıfır faizli kredi kampanyası
18:00
Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin soruşturmada doktoru gözaltına alındı
Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada doktoru gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 20:42:16. #7.12#
SON DAKİKA: Fransa'da başörtüsü yasağı teklifine Avrupa'dan sosyal medyada destek dalgası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement