Fransa'da başörtüsü yasağı teklifine Avrupa'dan sosyal medyada destek dalgası

Fransa'da aşırı sağcı bir milletvekilinin iktidar olmaları halinde kamusal alanda başörtüsünü yasaklayacaklarına dair sözleri üzerine Avrupa ülkelerinde sosyal medya üzerinden başörtüsüne destek akımı başladı.

Fransa'da aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen'in liderliğindeki Ulusal Birlik partisinin milletvekili Jean-Philippe Tanguy'un bir televizyon programında yaptığı açıklamalar, ülkede ve Avrupa genelinde tepki çekti. Tanguy, partisinin iktidara gelmesi halinde "başörtüsünü yasaklamayı ve para cezası uygulamayı planladığını" söyledi. Açıklamaların ardından bazı sivil toplum kuruluşları tepki gösterirken, en geniş yankı sosyal medyada görüldü. Farklı ülkelerden, etnik kökenlerden ve inanç gruplarından çok sayıda kadın ve erkek, başörtüsü takarak Müslüman kadınlarla dayanışma mesajları paylaştı. Kadınlar, hemcinslerinin "damgalandığını" belirterek söz konusu açıklamaları kınarken, bireylerin seçme özgürlüğünün korunması çağrısında bulundu.

"Müslüman kadınlara destek" paylaşımları

Fransa'da başlayan ve kısa sürede Avrupa'nın farklı ülkelerinde gündem olan paylaşımlarda, "Ben başörtülüyüm, bizi yasaklamak istiyorlar, ancak daha kalabalık olacağız", "Ceza yazmak isteyen gelsin", "Müslüman kadınlara destek" ve "Yasaklamak istiyorlarmış; ertesi gün ben" ifadelerinin yer aldığı videolar paylaşıldı.