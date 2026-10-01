Fransa'da bir haftadır süren lise protestolarında gözaltı sayısı 625'e yükseldi - Son Dakika
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Fransa'da bir haftadır süren lise protestolarında gözaltı sayısı 625'e yükseldi

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Fransa'da geçen haftadan bu yana süren lise protestolarında İçişleri Bakanı Laurent Nunez'e göre 625 kişi gözaltına alındı, 83 polis ve jandarma yaralandı, 356 okul etkilendi. Eğitim Bakanı Edouard Geffray ise 119 öğrenci ve okul çalışanının yaralandığını açıkladı.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez yaptığı açıklamada, geçtiğimiz haftadan bu yana devam eden lise protestoları sırasında gözaltına alınanların sayısının 625'e yükseldiğini bildirdi.

Fransa'da öğrenciler, ders programları, sınıf mevcutları ve öğretmen eksikliğinden bu yılki sıcak hava dalgası sırasında sınıfların aşırı ısınmasına kadar uzanan şikayetler nedeniyle geçtiğimiz haftadan bu yana protesto düzenliyor. Paris çevresindeki İle-de-France bölgesinde başlayan protestolar ülke genelindeki diğer kentlere de yayılırken, bazı gösterilerde okulların girişleri bloke edildi, okul çevrelerinde çöp kutuları ve çeşitli malzemeler ateşe verildi ve polisle öğrenciler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez yaptığı açıklamada, lise protestoları sırasında gözaltına alınanların sayısının 625'e yükseldiğini bildirdi. Nunez, şiddet olaylarına sahne olan protestolarda 83 polis ve jandarmanın yaralandığını, olaylardan 356 okulun etkilendiğini açıkladı. Fransız bakan, "kolluk kuvvetlerinin hedef alınmasını, cisimlerin fırlatılmasını, şiddet eylemlerini, sözlü tacizi, kundaklama girişimlerini ve kent şiddeti anlamına gelen eylemleri" sert bir şekilde eleştirdi.

Eğitim Bakanı Edouard Geffray, geçtiğimiz hafta huzursuzluğun başlamasından bu yana 119 öğrenci ve okul çalışanının yaralandığını söyledi. Geffray, "Öğrencilerimizin, özellikle de şu anda derslere girmeleri engellenenlerin, sınıflarına dönebilmeleri büyük önem taşıyor" dedi.

Kaynak: İHA
İçişleri BakanıJandarma3. SayfaEğitimFransaPolisDünyaSon Dakika

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