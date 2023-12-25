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Fransa'da İsrail saldırılarına tepki: Filistinli çocukların isimleri broşürlerle duyuruldu - Son Dakika
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Fransa'da İsrail saldırılarına tepki: Filistinli çocukların isimleri broşürlerle duyuruldu

Fransa'nın Lyon kentinde İsrail'in saldırılarında öldürülen Filistinli çocukların isminin yazılı olduğu broşürler bir alışveriş merkezinin üst katından aşağı bırakıldı.

Fransa\'da İsrail saldırılarına tepki: Filistinli çocukların isimleri broşürlerle duyuruldu
25.12.2023 - 16:42,
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Fransa'nın Lyon kentinde İsrail'in saldırılarında öldürülen Filistinli çocukların isminin yazılı olduğu broşürler bir alışveriş merkezinin üst katından aşağı bırakıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları dünya genelinde tepki çekmeye devam ediyor. Fransa'nın Lyon kentinde aktivistler, bir AVM'de İsrail'in saldırılarına karşı eylem yaptı. Eylemciler, İsrail'e destek veren markalara boykot çağrısı yapan broşürler ile İsrail'in saldırılarında katledilen küçük çocukların isimlerinin yazdığı broşürleri AVM'nin üst katından aşağı bıraktı. Etrafa uçuşan broşürlerde 1, 3, 7 ve 11 yaşlarındaki çocukların isimleri ile "soykırımı durdurun" ifadesinin yazılı olduğu görüldü.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 20 bin 258 Filistinli sivil hayatını kaybetti. - LYON

Kaynak: İHA
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Fransa, İsrail, Gazze, Lyon, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fransa'da İsrail saldırılarına tepki: Filistinli çocukların isimleri broşürlerle duyuruldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransa'da İsrail saldırılarına tepki: Filistinli çocukların isimleri broşürlerle duyuruldu - Son Dakika
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