Fransa'da Yangında Hayatını Kaybeden 3 Kız Kardeş Rize'de Uğurlandı - Son Dakika
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Fransa'da Yangında Hayatını Kaybeden 3 Kız Kardeş Rize'de Uğurlandı

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Fransa'nın Strasbourg kenti yakınlarındaki Brumath'ta çıkan yangında hayatını kaybeden 3 kız kardeş, memleketleri Rize'nin Ardeşen ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuklarına uğurlandı.

03.05.2025 13:44  Güncelleme: 13:53
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Fransa'nın Strasbourg kenti yakınlarındaki Brumath'ta çıkan yangında hayatını kaybeden 3 kız kardeş memleketleri Rize'de son yolculuğuna uğurlandı.

Fransa'nın Strasbourg kenti yakınlarındaki Brumath'ta yaşayan Rize'nin Ardeşen ilçesi nüfusuna kayıtlı İbrahim Kuru ve Ayşe Tutan Kuru çiftinin evinde 27 Nisan 2025 Pazar günü, sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında hayatını kaybeden Ecrin Kuru (13), Hatice Kuru (11) ve Melek Kuru (5) memleketleri Rize'nin Ardeşen ilçesine getirildi. 3 kız kardeş için Ardeşen Merkez Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı. Yan yana konulan kardeşlerin cenazesini Rize İl Müftüsü Naci Çakmakçı kıldırırken cenazeye Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize Milletvekilleri Av. Harun Mertoğlu ve Tahsin Ocaklı, Eski Çevre Bakanı ve ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sültüoğlu, siyasiler, çok sayıda vatandaş ve cenaze yakınları katıldı.

Cenaze namazları kılınan 3 kız kardeş Ardeşen ilçesi Merkez Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi. - RİZE

Fransa\'da Yangında Hayatını Kaybeden 3 Kız Kardeş Rize\'de Uğurlandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Fransa'da Yangında Hayatını Kaybeden 3 Kız Kardeş Rize'de Uğurlandı - Son Dakika

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