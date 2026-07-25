Fransa'daki Orman Yangınlarında Rekor Alan Kül Oldu - Son Dakika
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Fransa'daki Orman Yangınlarında Rekor Alan Kül Oldu

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Fransa'da orman yangınlarında 98 bin hektar alan kül oldu, 197 bin kişi tahliye edildi.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, ülkede hızla yayılan orman yangınlarında yaklaşık 98 bin hektar alanın kül olduğunu belirterek, bunun ülke tarihinde bir rekor olduğunu açıkladı. Fransa hükümeti, Bordeaux kenti yakınlarındaki orman yangınları nedeniyle tahliye edilenlerin sayısının 197 bine yükseldiğini açıkladı.

Fransa, ülkenin çeşitli bölgelerinde etkisini sürdüren orman yangınlarıyla mücadelesini sürdürüyor. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yangınlarda yaklaşık 98 bin hektarlık alanın kül olduğunu açıkladı. Nunez, tahrip olan alanın başkent Paris'in yaklaşık 10 katı büyüklüğünde olduğunu belirterek, bunun ülke tarihinde bir rekor olduğunu söyledi. Ülkenin güneybatısındaki Gironde ve Landes bölgelerinde şiddetli yangınların sürdüğünü kaydeden Nunez, buralardaki alevlerin henüz kontrol altına alınamadığını ifade etti.

Fransa hükümeti, Bordeaux kenti yakınlarındaki orman yangınları nedeniyle tahliye edilenlerin sayısının ise 197 bine yükseldiğini duyurdu.

Yangınlarda görevlendirilen askerlerin sayısı bin 500'e yükseldi

Fransa Savunma Bakanlığı da bölge halkının ve yerleşim yerlerinin korunması amacıyla 500 askeri personelin daha görevlendirildiğini bildirdi. Böylece yangınlarla mücadelede görev yapan askeri personel sayısı bin 500'e yükseldi. Açıklamada, askeri birliklerin tahliye çalışmalarına destek vereceği ve tahliye edilen evlerin güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunacağı belirtildi.

Fransa basını, Başbakan Sebastien Lecornu'nun talimatıyla yangınlarla mücadeleye destek amacıyla konuşlandırılan A400M nakliye uçağının ilk görevini başarıyla tamamladığını yazdı. 20 ton su veya yangın söndürücü kimyasal bırakabilen özel bir teçhizatla donatılan uçağın ülkenin güneybatısındaki Lacanau ormanları üzerinde ilk görev uçuşunu gerçekleştirdiği bildirildi.

Fransa, ülkenin güneybatısındaki orman yangınlarının yanı sıra güneydoğu bölgesindeki Var bölgesinde de alevlerle mücadele ediyor.

Kaynak: İHA

Orman Yangınları, Acil Durum, 3. Sayfa, Fransa, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fransa'daki Orman Yangınlarında Rekor Alan Kül Oldu - Son Dakika

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