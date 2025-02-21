Fransa'dan Giriş Yapan Terörist Yakalandı

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PKK/KCK silahlı terör örgütünün kontrolündeki sözde Fransa Demokratik Kürt Konseyi (CDK-F) içerisinde bulunan, Fransa'da örgütsel eylem ve etkinliklere katıldığı belirlenen Suat P., Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü kontrolünde faaliyet gösteren sözde Fransa Demokratik Kürt Konseyi (CDK-K) içerisinde 2015 yılı Mart ayından itibaren Rennes'te görev alan 'Karayazı' kod adlı Suat P.'nın Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinden Türkiye'ye giriş yapacağı tespit edildi. Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, P.'yı yakalamak için harekete geçti.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Suat P.'nın 18 Şubat'ta Almanya'nın Hamburg kentinden Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan geleceği tespit edildi. Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suat P.'yi Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sözde Rennes Amara Kürt Demokratik Toplum Merkezi'nin eşbaşkanı seçildiği belirlendi

Öte yandan yürütülen soruşturmada, Suat P.'nin 2015 yılı Mart ayından itibaren Rennes'te görev yaptığı, PKK/KCK'nın kontrolünde faaliyet gösteren sözde Rennes Amara Kürt Demokratik Toplum Merkezi'nin (DKTM) 2018 yılı Mart ayında düzenlenen kongresinde eşbaşkanlığa seçildiği belirlendi. Suat P.'nin 2019 yılında görevden ayrıldığı, Fransa'da gerçekleştirilen örgütsel eylem ve etkinliklere aktif olarak katıldığı da ortaya çıktı. - İSTANBUL