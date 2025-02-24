Freni Boşalan Beton Mikseri Son Anda Durdu - Son Dakika
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Freni Boşalan Beton Mikseri Son Anda Durdu

Freni Boşalan Beton Mikseri Son Anda Durdu

Adıyaman'da frenleri boşalan mikser, sürücünün imdat koluna basmasıyla devrilmekten kurtuldu.

24.02.2025 15:35
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Adıyaman'da, freni boşalan beton mikseri şarampole devrileceği sırada imdat kolu sayesinde son anda durdu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Tut İlçesine bağlı Tepecik Köyü yakınlarında C.B., idaresindeki 18 LC 146 plakalı beton mikserinin freni boşaldı. Frenleri tutmayan mikser hızla ilerlemeye başladı. Frenlerin tutmaması üzerine sürücü soğuk kanlılığını koruyarak aracı devirmemek ve bir yerlere çarpmamak için yoğun çaba sarf etti. Beton mikserinin sol ön tekerinin yoldan çıkarak şarampole girmeye başlamasıyla araçta bulunan imdat kolunu çekti. Sürücünün imdat kolunu çekmesiyle mikser son anda durarak devrilmekten kurtuldu. Meydana gelen olayda kimse zarar görmezken freni tutmayan mikser yapılan çalışmaların ardından kaldırıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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