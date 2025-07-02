Frensiz Kamyonun Kazası: 1 Ölü

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 2 gün önce freni patlayan kamyonun trafik ışığında bekleyen 4 otomobile çarpması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kaza öncesinde kamyonun süratli olduğu, defalarca kornaya bastığı ve ışıkta duran otomobillere çarparak devrildiği, bir aracın çarpmanın etkisiyle karşı yola savrulduğu görüldü.

Kaza, 30 Haziran günü saat 19.00 sıralarında Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde meydana geldi. Çanakkale'den Balıkesir istikametine seyreden Umut A. yönetimindeki 10 HH 628 plakalı talaş yüklü kamyon, freninin patlaması sonucu Sahil Mahallesi'ndeki trafik ışıklarında bekleyen 34 FER 406, 17 AFZ 820, 34 LA 2606 ve 17 HU 792 plakalı otomobillere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon, yol kenarındaki kaldırıma devrilerek durabildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan Bektaş Duran ve İbrahim Sakin, yolun karşısına geçmek isteyen Suriye uyruklu Subhi El Aziz, yol kenarındaki bankta oturan Satılmış Arslan yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere götürülürken, kamyon sürücüsü Umut A. gözaltına alındı. Kazada yaralanan İbrahim Sakin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kazaya ait iki farklı güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde kaza öncesinde kamyonun süratli olduğu, defalarca kornaya bastığı ve ışıkta duran otomobillere çarparak devrildiği, bir aracın çarpmanın etkisiyle karşı yola savrulduğu görüldü. - ÇANAKKALE