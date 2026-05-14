Fuhuş Aracılığından 15 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Dedektifleri) ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında aranan bir şahıs daha yakalandı. Yapılan çalışmalar neticesinde, "Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek" suçundan aranan ve hakkında toplam 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Y. isimli şahıs gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - IĞDIR