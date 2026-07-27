Fuhuş Operasyonunda 3 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
Samsun'un Atakum ilçesinde masaj salonuna yapılan fuhuş operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Samsun'un Atakum ilçesinde faaliyet gösteren bir masaj salonuna yönelik düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan işletme sahibi ile 2 çalışan adliyeye sevk edildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince Atakum'da faaliyet gösteren bir masaj salonuna operasyon düzenlendi. Yürütülen çalışmada "fuhuş için yer temin etmek ve fuhşa teşvik, aracılık" suçları kapsamında işletme sahibi İ.Z. adlı adlı kadın ile çalışanlar M.H. ve C.H. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
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