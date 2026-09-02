Antalya Fuhuş Operasyonunda Yeni Tutuklama

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fuhuş soruşturmasının 3. dalgasında gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen 4 şüpheliden Ö.B. tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fuhuş soruşturmasının 3. dalgasında gözaltına alınan 7 şüpheliden biri tutuklandı. Soruşturma dosyasına giren farklı tarihli ifadelerde, kadınların para ve belediyede işe alınma vaadiyle Muhittin Böcek ile birlikte olmaya yönlendirildiği iddia edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca; "Fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" ile "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda Antalya'da ikamet eden 6 şüpheli ile İstanbul'da ikamet eden bir şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 1 Eylül'de Antalya ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 7 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Antalya Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 3'ü savcılık ifadeleri sonrasında serbest bırakıldı. Tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 4 şüpheliden Ö.B. tutuklanırken, diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

11 genç kadına işe alınma vaadi iddiası

İlk operasyonu 3 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen soruşturmanın dosyasında, 11 genç kadının işe alınma vaadiyle, İçişleri Bakanlığı kararıyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Muhittin Böcek ile birlikte olmaya yönlendirildiği yönünde tespitlere yer verildiği öğrenildi. Bu kişilerden büyük bölümünün daha sonra belediye iştiraklerinde işe alındığı belirtildi.

Dosyada beyanına yer verilen kadınlardan biri, Böcek'in kendisine telefon ve belediyede iş vaadinde bulunduğunu öne sürdü. Pandeminin ardından yeniden Antalya'ya döndüğünde günlük işlerde çalışmaya başladığını anlatan kadın, bir kişinin kendisine belediyede işe alınabileceğini söylediğini ancak bunun karşılığında Böcek ile cinsel ilişki yaşamasının istendiğini iddia etti. Kadın ifadesinde "Ben o dönem paraya ihtiyacım olduğu için teklifi kabul etmek zorunda kaldım" dedi. Bir kişi tarafından 2021 yılının Eylül ayında Böcek'in Boğaçayı bölgesindeki evine götürüldüğünü öne süren kadın, evde birer kadeh alkol alınmasının ardından kendisini getiren kişinin ayrıldığını ve Böcek ile cinsel ilişki yaşadığını ileri sürdü.

İfade sahibi, daha sonra bir otele yerleştirildiğini, otel giderlerinin ve yaklaşık bir yıl boyunca kaldığı evin kirasının Böcek tarafından karşılandığını iddia etti. Bu süreçte Böcek ile yaklaşık 7-8 kez birlikte olduğunu ileri süren kadın, Böcek'in kendisine "Keşke 16 yaşında olsan" dediğini, çocuksu görünümünü korumasını istediğini ve bazı cinsel taleplerini reddetmesi halinde maddi yardımı keseceğini söylediğini öne sürdü. Kadın ayrıca Böcek'in kendisinden başka genç kadınlar getirmesini istediğini ancak bunu kabul etmediğini iddia etti.

İhale talebine ilişkin konuşma iddiası

İfade sahibi, Böcek'in evine gittiği bazı zamanlarda başka kişilerin de bulunduğunu belirtti. Bu kişilerden birinin bazı ihalelerin kendilerine verilmesini istediğini öne süren kadın, "Başkanım siz de bunlara karşılık istediğimiz ihaleyi bize verirsiniz herhalde" şeklindeki konuşmaya tanık olduğunu iddia etti.

Tuğçe G.'nin genç kadını eve götürdüğü iddiası

Soruşturma kapsamında edinilen bilgilere göre, daha önce aynı soruşturma kapsamında tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe G.'nin bir genç kadını Muhittin Böcek'in evine götürdüğü öne sürüldü. Evde fazla miktarda alkol tüketildiği, genç kadının karşı koyamayacak hale gelmesinin ardından Böcek'in kadınla cinsel ilişkiye girdiği iddia edildi.

"Organizasyonu Tuğçe G. yaptı" iddiası

Dosyadaki bir başka ifadede ise bir kadın, kendisinin ve kız kardeşinin bir kişi tarafından aranarak Muhittin Böcek ile birlikte olup olmayacaklarının sorulduğunu anlattı. İfade sahibi, kendilerine bu organizasyonu Tuğçe G.'nin yaptığının ve herhangi bir sorun yaşanmayacağının söylendiğini öne sürdü. Kız kardeşiyle birlikte Konyaaltı'ndaki bir eve gittiklerini belirten kadın, evde Böcek ile başka bir erkeğin bulunduğunu söyledi. İfade sahibi, kız kardeşiyle birlikte Böcek ile grup halinde cinsel ilişki yaşadıklarını, dans ettikleri sırada üzerlerine yaklaşık 3 bin dolar takıldığını ve bunun dışında herhangi bir ödeme almadıklarını iddia etti.

17 yaşında olduğu döneme ilişkin beyan

Soruşturma dosyasına ek ifade veren bir başka kadın ise 17 yaşında olduğu dönemde bir arkadaşının kendisini, Muhittin Böcek'in kuaförü olduğu belirtilen Özcan S. ile tanıştırmak istediğini söyledi. Arkadaşının, Özcan S.'nin zengin kişilere ve Böcek'e genç kızlar götürdüğünü söylediğini öne süren ifade sahibi, maddi ihtiyacı nedeniyle teklifi kabul ettiğini belirtti.

Verilen adrese gittiğinde Özcan S. ve başka bir kişiyle karşılaştığını anlatan kadın, kendisine 18 yaşından küçük ve bakire olup olmadığının sorulduğunu iddia etti. İfade sahibi, daha sonra Lara bölgesinde Özcan S. ye ait kuaförün yakınındaki bir eve götürüldüğünü, evde Muhittin Böcek'in bulunduğunu ve kendisine bin TL verildiğini öne sürdü. Kadın, diğer kişilerin evden ayrılmasının ardından Böcek ile cinsel ilişki yaşadığını iddia etti.

Kuaförde staj yapan genç kızlara ilişkin iddia

Soruşturma kapsamında edinilen diğer bilgilerde, Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Özcan S.'ye ait kuaför işyerinde staj yapan genç kızların sınıf arkadaşlarına ulaşılarak fuhşa yönlendirildikleri iddiasının da dosyada yer aldığı öğrenildi.