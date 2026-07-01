Furkan Alan\'ın Trajik Ölümü

Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana gelen kazada yaralı sürücüyü kurtarmak isterken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 26 yaşındaki Furkan Alan, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Çepni Mahallesi yolunda meydana gelen kazada, O.U. idaresindeki 16 AJF 701 plakalı otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu sürücü ağır yaralanmış, kazayı gören Furkan Alan (26) ise yardım etmek için aracını durdurduğu sırada devrilen elektrik direğinden yayılan elektrik akımına kapılarak olay yerinde yaşamını yitirmişti. Henüz 10 gün önce dünyaevine girdiği öğrenilen genç için Yunuseli Mahallesi'ndeki Hacı İbrahim Bostancı Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Alan'ın ailesi, eşi ve yakınları tabutunun başında gözyaşlarına boğulurken, cenazeye katılan vatandaşlar da acılı aileyi yalnız bırakmadı. Kılınan cenaze namazının ardından Furkan Alan'ın naaşı, dualarla Hasköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan, kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - BURSA