Furkan Alan'ın Trajik Ölümü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Furkan Alan'ın Trajik Ölümü

Furkan Alan\'ın Trajik Ölümü
01.07.2026 19:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da yardım ederken elektrik akımına kapılan Furkan Alan, gözyaşlarıyla uğurlandı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana gelen kazada yaralı sürücüyü kurtarmak isterken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 26 yaşındaki Furkan Alan, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Çepni Mahallesi yolunda meydana gelen kazada, O.U. idaresindeki 16 AJF 701 plakalı otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu sürücü ağır yaralanmış, kazayı gören Furkan Alan (26) ise yardım etmek için aracını durdurduğu sırada devrilen elektrik direğinden yayılan elektrik akımına kapılarak olay yerinde yaşamını yitirmişti. Henüz 10 gün önce dünyaevine girdiği öğrenilen genç için Yunuseli Mahallesi'ndeki Hacı İbrahim Bostancı Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Alan'ın ailesi, eşi ve yakınları tabutunun başında gözyaşlarına boğulurken, cenazeye katılan vatandaşlar da acılı aileyi yalnız bırakmadı. Kılınan cenaze namazının ardından Furkan Alan'ın naaşı, dualarla Hasköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan, kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Furkan Alan'ın Trajik Ölümü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç sahipleri dikkat: Kaputu açmak hayatının hatası oldu Araç sahipleri dikkat: Kaputu açmak hayatının hatası oldu
Keşan Belediye Başkanı CHP’den istifa edip AK Parti’ye katıldı Keşan Belediye Başkanı CHP'den istifa edip AK Parti'ye katıldı
Kulağında boynuz çıkan keçi görenleri şaşırttı Kulağında boynuz çıkan keçi görenleri şaşırttı
Edirne’de kavurucu sıcaklar asfaltı eritti: Belediye ekipleri yola kum serdi Edirne'de kavurucu sıcaklar asfaltı eritti: Belediye ekipleri yola kum serdi
ABD Yüksek Mahkemesi, Trump’ın doğumla kazanılan vatandaşlığa getirdiği kısıtlamaları reddetti ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın doğumla kazanılan vatandaşlığa getirdiği kısıtlamaları reddetti
Rusya, Türkiye’ye 2 adet yangın söndürme uçağı gönderiyor Rusya, Türkiye'ye 2 adet yangın söndürme uçağı gönderiyor

19:09
Galatasaray’dan Jhon Duran’ın sözleşmesine özel madde İşte oyuncunun alacağı maaş
Galatasaray'dan Jhon Duran'ın sözleşmesine özel madde! İşte oyuncunun alacağı maaş
18:58
Beşiktaş’ta ayrılık: 1. Lig’e gitti
Beşiktaş'ta ayrılık: 1. Lig'e gitti
18:10
TBMM’de gergin anlar: AK Parti ve CHP’li vekiller arasında Deniz Göktaş tartışması
TBMM'de gergin anlar: AK Parti ve CHP'li vekiller arasında Deniz Göktaş tartışması
16:56
Hindistan değil Ege’nin incisi Hareket edecek yer kalmadı
Hindistan değil Ege'nin incisi! Hareket edecek yer kalmadı
16:16
Genç kadın dehşet anlarını anlattı: İlişkiye girmek istedi, hayır deyince boğuşma başladı
Genç kadın dehşet anlarını anlattı: İlişkiye girmek istedi, hayır deyince boğuşma başladı
15:40
Trump’tan Doha müzakereleriyle ilgili açıklama: İran’la çok iyi anlaşıyoruz
Trump'tan Doha müzakereleriyle ilgili açıklama: İran'la çok iyi anlaşıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2026 19:22:21. #7.13#
SON DAKİKA: Furkan Alan'ın Trajik Ölümü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.