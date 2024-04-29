Futbol turnuvasındaki bıçaklı kavga kamerada: 2'si ağır 3 yaralı - Son Dakika
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Futbol turnuvasındaki bıçaklı kavga kamerada: 2'si ağır 3 yaralı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde köyler arasındaki futbol turnuvasında Gündüzlü ile Alibeyköy takımları arasında oynanan maçta taraftarlar arasında çıkan kavgada amatör kameraya yansıyan bıçaklı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Olayın ardından polis şüphelileri arıyor.

29.04.2024 01:52  Güncelleme: 01:54
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Futbol turnuvasındaki bıçaklı kavga kamerada: 2'si ağır 3 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde köyler arasındaki futbol turnuvasında Gündüzlü ile Alibeyköy takımları arasında oynanan maçta taraftarlar arasında kavga çıktı. Amatör kameraya saniye saniye yansıyan bıçaklı kavgada 2'si ağır 3 kişi bıçakla yaralandı.

Olay saat 22.30 sıralarında Mesudiye Mahallesi'nde bulunan Orhaniyespor suni çim sahada meydana geldi. Maç sırasında bir taraftar pozisyona sinirlenerek sahaya şişe attı. Şişe atma olayı sonrası iki takım taraftarları arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaklaşık 200 taraftar birbirini darp etmeye başladı. Kavga da şişeler, yumruklar havada uçuşurken, 3 kişi de bıçakla yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve 112 ekibi sevk edildi. Ekipler kavgayı zorlukla ayırdı.

Kavgada bıçaklanan Ahmet D. (38), Orhan U. ve Cengiz G. ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralılardan Ahmet D. ve Orhan U.'nun sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Acilde gerginlik

Olayın ardından yaralıların yakınları da acil servise akın etti. Acilde toplanan taraftarlar arasında da gerginlik yaşandı.

Polis bıçaklama olayının şüphelilerini arıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Futbol turnuvasındaki bıçaklı kavga kamerada: 2'si ağır 3 yaralı - Son Dakika

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