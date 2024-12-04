Gaga Bulut'un mide bulandıran pedofili içeriğine soruşturma - Son Dakika
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Gaga Bulut'un mide bulandıran pedofili içeriğine soruşturma

Gaga Bulut\'un mide bulandıran pedofili içeriğine soruşturma

Gaga Bulut ve yayınına aldığı pedofili sapığın yer aldığı görüntüler sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık, Bulut ve pedofili sapık hakkında soruşturma başlattı.

04.12.2024 00:27
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Daha önce sosyal medya hesabı için çektiği bir videoda iki erkek çocuğunu kullanarak uygunsuz görüntüler çeken sapık Gaga Bulut ve yeni yayınında pedofili sapkınlığını itiraf eden şahıs hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

SAPKIN KİŞİNİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Gaga Bulut'un yasa dışı bahis operasyonu kapsamında tutuklu olduğu, söz konusu yeni videosundan dolayı hakkında ayrıca soruşturma açıldığı, yayına aldığı tecavüzcünün ise kimliğinin tespit edildiği ve hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.

MİDE BULANDIRAN YAYINI PAYLAŞTILAR

Öte yandan, söz konusu pedofili içerikli yayına ait mide bulandıran görüntüleri çok sayıda X hesabı sosyal medya hesaplarından paylaşarak yaydı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaga bulut, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaga Bulut'un mide bulandıran pedofili içeriğine soruşturma - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Davut Kochan:
    Chpli kemalist tayfa 12 18 Yanıtla
  • Çelikk:
    bu oğlan akıllanmadı 9 0 Yanıtla
  • Feti Bakir:
    Bir de bu topitopu savunan cahiller vardı kimdi o oğlanlar 6 0 Yanıtla
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