Daha önce sosyal medya hesabı için çektiği bir videoda iki erkek çocuğunu kullanarak uygunsuz görüntüler çeken sapık Gaga Bulut ve yeni yayınında pedofili sapkınlığını itiraf eden şahıs hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Gaga Bulut'un yasa dışı bahis operasyonu kapsamında tutuklu olduğu, söz konusu yeni videosundan dolayı hakkında ayrıca soruşturma açıldığı, yayına aldığı tecavüzcünün ise kimliğinin tespit edildiği ve hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.
Öte yandan, söz konusu pedofili içerikli yayına ait mide bulandıran görüntüleri çok sayıda X hesabı sosyal medya hesaplarından paylaşarak yaydı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Gaga Bulut'un mide bulandıran pedofili içeriğine soruşturma - Son Dakika
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