Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası Gaziantep'te taraftarlar arasında kavga çıktı - Son Dakika
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası Gaziantep'te taraftarlar arasında kavga çıktı

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası Gaziantep\'te taraftarlar arasında kavga çıktı

Galatasaray ile Fenerbahçe derbisi sonrası Gaziantep'te iki takım taraftarları arasında kavga çıktı.

19.05.2024 22:02
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Galatasaray ile Fenerbahçe derbisi sonrası Gaziantep'te iki takım taraftarları arasında kavga çıktı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi'nde Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrası aynı mekanda maç izleyen her iki takımın taraftarları arasında tartışma çıktı. Taraftarlar arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kavgaya müdahale ederek, olayların büyümemesi için çevrede güvenlik önlemi aldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası Gaziantep'te taraftarlar arasında kavga çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası Gaziantep'te taraftarlar arasında kavga çıktı - Son Dakika
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