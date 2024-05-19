Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi Sonrası İzmir'de Taraftarlar Arasında Kavga Çıktı - Son Dakika
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Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi Sonrası İzmir'de Taraftarlar Arasında Kavga Çıktı

Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi Sonrası İzmir\'de Taraftarlar Arasında Kavga Çıktı

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı deplasmanda yenmesinin ardından İzmir'de iki takım taraftarları arasında çıkan kavgalarda, tekme ve yumruklar havada uçuştu. Konak, Karşıyaka, Gaziemir ve Buca'da yaşanan olaylara polis ekipleri müdahale etti ve güvenlik önlemleri aldı.

19.05.2024 23:16
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Galatasaray Fenerbahçe derbisinin ardından İzmir'de taraftarlar arasında kentin değişik noktalarında kavgalar çıktı. Taraftarlar tekme ve tokatlarla birbirlerine girdi.

Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 yenmesinin ardından İzmir'de iki takım taraftarları arasında kavga çıktı. Kentin birçok yerinde görüntülenen kavgalarda, her iki takımın taraftarları da tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Konak, Karşıyaka, Gaziemir ve Buca'da görüntülenen kavgalarda çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, kavgaya müdahale ederek, olayların büyümemesi için çevrede güvenlik önlemi aldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi Sonrası İzmir'de Taraftarlar Arasında Kavga Çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi Sonrası İzmir'de Taraftarlar Arasında Kavga Çıktı - Son Dakika
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