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Galeria Sitesi davasında tanık inşaat mühendisi: "Raporda temelin riskli olduğunu söylemiştik"

Galeria Sitesi davasında sanıklara 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemi

DİYARBAKIR - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde yıkılan Galeria Sitesi'nin 3 müteahhidi ile mühendisinin yargılanmasına devam edildi. Davada tanık olan inşaat mühendisi, zeminin taşıma gücünün zayıf olduğunu tespit ettiklerini ileri sürdü.

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı depremlerde merkez Yenişehir ilçesinde yıkılan ve 89 kişinin hayatını kaybettiği Galeria Sitesi'ne ilişkin aranan 3 müteahhidin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu müteahhitler Sedat Eser, Mehmet Şirin Yiğit, Şeyhmus Yiğit, inşaat mühendisi fenni mesul Tevfik Demir, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle katıldı.

Duruşmada savunma yapan Sedat Eser, Galeria Sitesi'ndeki iş yerlerinde duvarların kaldırıldığını, kolon kesme iddialarının olduğunu öne sürerek, üzerine isnat edilen suçlamaları kabul etmediğini ifade etti.

Sanık Tevfik Demir, Galeria Sitesi inşaatı ile ilgili hiçbir bağlantısının olmadığını öne sürerek, suçlamaları redderken, sanık Şeyhmus Yiğit ise üzerine isnat edilen suçlamayı kabul etmedi. Yiğit, tahliye talebinde bulundu.

Sanık Mehmet Şirin Yiğit ise, "İnşaatın yapım sürecinde herhangi bir katkım söz konusu değil. Hiçbir süreçte imzam yok. Tanıkların ifadelerinde kolon kesme iddiası var. Zeminin sert olduğu raporlara yansımıştır. Bilirkişi raporlarında çelişkiler mevcuttur. Tahliye ve beraatimi talep ediyorum" dedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Feride Laçin, Galeria Sitesi inşaat halindeyken buradan ev ve büro aldığını belirtti.

"Markette kolon sıkıntısı vardı, spor salonunda kolon yoktu"

25 yıl sitede oturduğunu ve sitenin altındaki markette kolon sıkıntısı olduğunu iddia eden Laçin, "25 yıl boyunca bu sitede oturdum. Sitenin altında olan marketten sürekli alışveriş yapardım. Markette kolon sıkıntısı vardı. Büromun bulunduğu bloğun diğer kısmı ikinci depremde yıkıldı. D blok altında ise spor salonu vardı. Orada da kolon yoktu. Yan tarafta yapılan inşaatın temel kazısı da etkiledi. Burada sadece sanıklar değil kusuru olan herkes yargılansın" ifadelerine yer verdi.

Tanıklardan inşaat mühendisi Mehmet Fuat Ezber, talep ışığında temel atılmadan önce zemin etütü yaptıklarını ve zeminin taşıma gücünün zayıf olduğunu tespit ettiklerini ileri sürdü.

"Raporda temelin riskli olduğunu söylemiştik"

İnşaat sürecinde zeminde yer altı suyu olduğunu tespit ettiklerini öne süren Ezber, "Bu tespitler ışığında rapor tuttuk. Zeminin 6 metre daha kazılıp uygun hale getirilmesi gerekiyordu. Haliyle daha da maliyetli olurdu. Bütün binalarda temel atılmadan önce zemin etüdünün yapılması lazım. Yoksa yapılan binalar riskli olur. Raporda temelin riskli olduğunu söylemiştik. Raporun projeye eklenmesi gerekiyordu. Ancak raporun sonradan projeye eklenmediğini öğrendik" dedi.

Tanık jeoloji mühendisi Halis Dabaz da bina yapılmadan önce zemin etüdüne ilişkin hazırladıkları raporda zemin killi olması nedeniyle zayıf ve taşıma gücü düşük olduğunu tespit ettiklerini öne sürdü. Rapora göre, temelin derin kazılması gerektiğini belirten Dabaz, söz konusu raporu inşaat mühendisleri odasına sunduklarını belirtti.

Tanık Aziz Sabri Özdemir ise sitenin altında bulunan marketin sahibi olduğunu belirterek, kolon ve kirişlere yönelik herhangi bir müdahalenin olmadığını iddia etti.

"İş merkezinde duvar kırdırmayan esnaf kalmamıştı"

Marketin eski işletmecisinin dükkan içinde merdiven yaptığını öne süren Özdemir, "Çünkü marketin alt kısmında bulanan bölümü başkasından kiralamışlardı. Galeria İş Merkezinde duvar kırdırmayan esnaf kalmamıştı" dedi.

Tanık Şükrü Özkılıç da Galeria Sitesi'nde iş yerlerinin bulunduğunu ve resmi kurumlara kiraladığı için depreme dayanıklı olduğuna dair rapor tuttuğunu iddia ederek, kolon ve kiriş kesmelere şahit olmadığını iddia etti.

Savcı sanıkların cezalandırılmasını talep etti

Cumhuriyet savcısı esas hakkında hazırladığı mütalaasında, tutuklu sanıkların isnat edilen suçtan cezalandırılmasına, tutukluluk hallerinin devamına ve firari sanıkların da dosyalarının ayrılması yönünde görüş bildirdi.

Duruşma 22 Mart'a ertelendi

Avukatlar, savcının esas hakkında hazırladığı mütalaasına iştirak etmediklerini belirtip, müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak, tahliyelerini talep etti. Savunmaların ardından mahkeme, 4 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 22 Mart'a erteledi.

İddianamede, tutuklanan müteahhitler Sedat Eser, Mehmet Şirin Yiğit, Şeyhmus Yiğit, inşaat mühendisi fenni mesul Tevfik Demir ile haklarında yakalama kararı bulunan M.E, H.M.Y. ve İ.H.Y. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.