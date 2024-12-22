Garaj Yangını: 1 Yaralı, 2 Araç Zarar Gördü

3.Sayfa

Noel pazarına aracıyla dalan saldırganın kim olduğu ortaya çıktı

Evin garajındaki iki araç alevlere teslim oldu, bir kişi dumandan etkilendi

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde garajda park halinde duran hafif ticari araç alev alev yandı. Meydana gelen yangında, hafif ticari araçtan geriye demir yığınları kalırken aynı yerde park halinde duran bir otomobilde ise maddi hasar oluştu. Yangına müdahale etmeye çalışan bir kişi ise duman etkilendi.

Budaklar Mahallesi'nde bulunan K.Y.'ye ait evin garajında park halinde duran hafif ticari araçta henüz belirlenmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Alevlere teslim olan aracın önünde park halinde bulunan bir otomobil de yangından etkilenirken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için seferber oldu. Uzun uğraşlar neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürülürken hafif ticari araçtan geriye demir yığınları kaldı, otomobilde ise maddi hasar oluştu. Ayrıca yangına müdahale etmek isteyen bir kişi ise dumandan etkilendi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.