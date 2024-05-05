Garajda çıkan yangında, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Garajda çıkan yangında, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Eskişehir'de bir apartmanın garaj kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

05.05.2024 19:54  Güncelleme: 20:03
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Garajda çıkan yangında, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir apartmanın garaj kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Çamlıca Mahallesi Elagöz Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın garaj kısmında çıkan yangında, yoğun duman hızlı bir şekilde binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Binanın 2'nci katında mahsur kalan Güzel T. ile eşi Hamza T., itfaiye ekiplerinin kurtarma operasyonuyla evlerinden çıkarıldı. Dumandan etkilenen Güzel T. ve Hamza T., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Garajda çıkan yangında, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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