Gastronomi panayırında denetim

24.04.2026 17:40  Güncelleme: 17:58
Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, 486. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında düzenlenen Manisa Gastronomi Panayırı'nda stantları mercek altına aldı. Yöresel ve tescilli ürünlerin tanıtıldığı panayırda hijyen kurallarına uymayan işletmelere uyarı yapıldı, denetimlerin festival sonuna kadar süreceği bildirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından, festival etkinlikleri çerçevesinde Ulupark içerisinde kurulan Manisa Gastronomi Panayırı'nda kapsamlı denetim gerçekleştirildi. Yöresel lezzetlerin ve tescilli ürünlerin vatandaşlarla buluştuğu panayırda stantlar tek tek kontrol edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkan Vekili Bilgihan Hasturan, şehir genelinde sürdürülen denetimlerin festival alanında da aralıksız devam ettiğini belirterek, park ve fuar alanındaki işletmelerde gıdaya yönelik günlük kontroller yapıldığını söyledi.

Hasturan, denetimlerde hijyen kuralları, personel temizliği ve vatandaşlara sunulan ürünlerin uygunluğu konularına öncelik verdiklerini ifade ederek, yapılan uyarılara rağmen kurallara uymayan işletmelere yasal işlem uygulanacağını kaydetti.

Zabıta ekipleri özellikle açıkta ürün satışı yapan stantlarda görevli personeli önlük, bone ve eldiven kullanımı konusunda uyardı. Festival süresince denetimlerin kesintisiz devam edeceği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Mesir Macunu Festivali, Gastronomi, Zabıta, Manisa

