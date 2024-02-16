Gayrettepe'de metroda yürüyen merdivende ölen işçinin kimliği ortaya çıktı - Son Dakika
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Gayrettepe'de metroda yürüyen merdivende ölen işçinin kimliği ortaya çıktı

Gayrettepe'de metroya inen yürüyen merdivenleri tamir ederken sıkışarak hayatını kaybeden işçinin kimliği belirlendi. İşçinin 31 yaşındaki Buğrahan Bıyıklı olduğu ve yüklenici firmada teknisyen olarak çalıştığı öğrenildi. Olayın yaşandığı Gayrettepe istasyonunda müdahale edilen Bıyıklı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

16.02.2024 22:37
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Gayrettepe'de metroda yürüyen merdivende ölen işçinin kimliği ortaya çıktı

İSTANBUL - Gayrettepe'de metroya inen yürüyen merdivenleri tamir ederken aniden çalışmasıyla içinde sıkışıp hayatını kaybeden işçinin kimliğini belli oldu. Hayatını kaybeden işçinin 31 yaşındaki Buğrahan Bıyıklı olduğu ve yüklenici firmada teknisyen olarak çalıştığı öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde M2 Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı Gayrettepe istasyonunda yaşandı. Yürüyen merdivenlerin bakımını yapan yüklenici firma elemanı Buğrahan Bıyıklı merdivenlerin aniden çalışmasıyla merdiven arasında sıkıştı. Sıkışan işçi çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen ekipler tarafından çıkarılarak ambulans ile hastaneye sevk edildi. Bıyıklı kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Gayrettepe\'de metroda yürüyen merdivende ölen işçinin kimliği ortaya çıktı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gayrettepe'de metroda yürüyen merdivende ölen işçinin kimliği ortaya çıktı - Son Dakika

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