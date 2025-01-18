Gaz Sızıntısı Kocaeli'de Panik Yaratmadı - Son Dakika
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Gaz Sızıntısı Kocaeli'de Panik Yaratmadı

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Kocaeli Başiskele'de gaz dolum tesisinde oluşan sızıntı, ekiplerce önlendi. Olayda yaralanan yok.

18.01.2025 04:07
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Gaz dolum tesisindeki sızıntı ekipleri harekete geçirdi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde gaz dolum tesisindeki koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Azot protoksit üretim kazanının aşırı ısınmasından dolayı oluşan gaz sızıntısı, ekipler tarafından bertaraf edildi.

Başiskele ilçesi Karadenizler Mahallesi Başyiğit Caddesi'nde bulunan endüstriyel ve tıbbi gaz dolum tesisinde yoğun koku geldiğini fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Azot protoksit üretim kazanının fazla ısınmasından dolayı sızan gaz, ekiplerce bertaraf edilerek kazan soğutuldu. Olayda kimse etkilenmezken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Gaz Sızıntısı Kocaeli\'de Panik Yaratmadı
Kaynak: İHA

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