Gazeteci Fatih Altaylı hakkında tutuklama talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında tutuklama talebi

Haberin Videosunu İzleyin
23.06.2025 03:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Gazeteci Fatih Altaylı hakkında tutuklama talebi
Haber Videosu

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında tutuklama talebi Altaylı hakkında tutuklama talep edilen sevk yazısına ulaşıldı Gazeteci Fatih Altaylı'nın, kendisine ait Youtube kanalında söylediği sözler nedeniyle "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan başlatılan soruşturma çerçevesinde 'tutuklama' talebiyle...

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında tutuklama talebi

Altaylı hakkında tutuklama talep edilen sevk yazısına ulaşıldı

İSTANBUL - Gazeteci Fatih Altaylı'nın, kendisine ait Youtube kanalında söylediği sözler nedeniyle "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan başlatılan soruşturma çerçevesinde 'tutuklama' talebiyle sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği sevk yazısı ortaya çıktı. Yazıda, Altaylı'nın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı tehdit suçunu oluşturduğu ve tehdit suçunun da fiili saldırı kavramına dahil olduğu bilgisine yer verildi. Ayrıca sevk yazısında, Fatih Altaylı hakkında üzerine atılı "Cumhurbaşkanını tehdit" suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğu bildirilerek, şüphelinin tutuklanması talep edildi.

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında, kendisine ait Youtube kanalında yayınlanan bir videodaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak tehdit içerikli sözler sarf ettiği iddiasıyla "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştı. Altaylı, soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alınmış, işlemleri tamamlanan Altaylı, üzerine atılı suçlamadan, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmiş ve savcılıkta ifade vermişti.

Sevk yazısı ortaya çıktı

Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan Altaylı, "Cumhurbaşkanını tehdit" suçlamasıyla 'tutuklama' talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Altaylı'nın hakimlik işlemleri sürerken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan sevk yazısına ulaşıldı. Yazıda, Altaylı'nın sözlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik tehdit suçunu oluşturduğu, Cumhurbaşkanına karşı suikastta bulunulmasının, kasten öldürme suçuna nazaran özel bir suç olarak tanımlandığı ve açıkça belirtildiği anlatıldı. Yazıda, Cumhurbaşkanlığı veya devlet başkanlığı gibi devletin en yüksek makamını temsil eden zatın "öldürülmesi" gibi bir sözcüğe kanunda yer vermemek için suikast sözcüğünün tercih edildiği, Cumhurbaşkanının şahsına karşı diğer bütün fiili saldırıların, hakaret dışında kalan tüm hareketlerin fiili saldırı olarak anlaşıldığı aktarıldı.

Tutuklama talep edildi

Yazılan sevk yazısında, Altaylı'nın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı tehdit suçunu oluşturduğu ve tehdit suçunun da fiili saldırı kavramına dahil olduğu bilgisine yer verildi. Ayrıca sevk yazısında Fatih Altaylı hakkında, üzerine atılı "Cumhurbaşkanını tehdit" suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğu bildirilerek, şüphelinin tutuklanması talep edildi.

Kaynak: İHA

Fatih Altaylı, Politika, 3-sayfa, YouTube, Sözler, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gazeteci Fatih Altaylı hakkında tutuklama talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otları temizlemek isterken komşusunun evini yaktı Otları temizlemek isterken komşusunun evini yaktı
Madrid’de binlerce kişi Gazze için yürüdü Madrid'de binlerce kişi Gazze için yürüdü
Marmaris’teki silahlı kavga soruşturmasında 2 tutuklama Marmaris'teki silahlı kavga soruşturmasında 2 tutuklama
ABD, İsrail’deki vatandaşlarının tahliyesine başladı ABD, İsrail'deki vatandaşlarının tahliyesine başladı
Savaşa ABD de dahil oldu İran’ın 3 nükleer tesisi füzelerle vuruldu Savaşa ABD de dahil oldu! İran'ın 3 nükleer tesisi füzelerle vuruldu
Trump, İran saldırısını böyle takip etti Trump, İran saldırısını böyle takip etti
ABD, İran’ı B-2 hayalet bombardıman uçağıyla vurdu ABD, İran'ı B-2 hayalet bombardıman uçağıyla vurdu
Berberde fön makinesi bomba gibi patladı Berberde fön makinesi bomba gibi patladı
Meteoroloji tarih verdi, İstanbul’da termometreler zirve yapacak Meteoroloji tarih verdi, İstanbul'da termometreler zirve yapacak
Çin uyardı: ABD, 2003’te Irak’ı işgal ederek yaptığı hatayı tekrarlıyor Çin uyardı: ABD, 2003'te Irak'ı işgal ederek yaptığı hatayı tekrarlıyor
YKS’nin ikinci oturumu AYT başladı YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı

07:19
İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi Füzeler peş peşe ateşlendi
İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi! Füzeler peş peşe ateşlendi
07:18
Uçak kalktı geliyor Süper Lig’de yılın sürprizi
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig'de yılın sürprizi
21:39
Netanyahu, Trump’a Ağlama Duvarı’nda dua etti, dünyanın beklediği mesajı da verdi
Netanyahu, Trump'a Ağlama Duvarı'nda dua etti, dünyanın beklediği mesajı da verdi
21:16
ABD Başkanı Trump’tan İran’a: Ya barış ya felaket
ABD Başkanı Trump'tan İran'a: Ya barış ya felaket
19:27
Şam’da kiliseye bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Şam'da kiliseye bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
12:29
İran: ABD tehlikeli bir operasyona girdi, saldırıya karşılık vereceğiz
İran: ABD tehlikeli bir operasyona girdi, saldırıya karşılık vereceğiz
12:20
ABD’nin İran’a saldırısının ardından İsrail’de sosyal kısıtlamalar
ABD'nin İran'a saldırısının ardından İsrail'de sosyal kısıtlamalar
11:56
İran’dan ABD saldırısına Hayber’li misilleme Görüntüleri paylaştılar
İran'dan ABD saldırısına Hayber'li misilleme! Görüntüleri paylaştılar
11:34
İstanbul’da bazı metro istasyonları ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı
İstanbul'da bazı metro istasyonları ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı
11:34
İngiltere: İran’ın nükleer silah geliştirmesine asla izin verilemez
İngiltere: İran'ın nükleer silah geliştirmesine asla izin verilemez
11:28
ABD halkı İran’la savaşmak istemiyor New York’ta protesto gösterileri başladı
ABD halkı İran'la savaşmak istemiyor! New York'ta protesto gösterileri başladı
11:13
Irak’tan ABD’nin İran saldırısına tepki: Derin endişe duyuyoruz
Irak'tan ABD'nin İran saldırısına tepki: Derin endişe duyuyoruz
10:41
Trump’ın İran’a saldırı kararı ABD Kongresi’ni karıştırdı
Trump'ın İran'a saldırı kararı ABD Kongresi'ni karıştırdı
10:29
ABD’nin vurduğu nükleer tesislerde sızıntı var mı Beklenen açıklama geldi
ABD'nin vurduğu nükleer tesislerde sızıntı var mı? Beklenen açıklama geldi
10:19
YKS’nin ikinci oturumu AYT başladı
YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2025 07:49:01. #7.13#
SON DAKİKA: Gazeteci Fatih Altaylı hakkında tutuklama talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.