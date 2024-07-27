Gazeteci Hayley Matthews, demans olan annesinin banka hesaplarından 120.000 sterlin çaldığını itiraf etti - Son Dakika
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Gazeteci Hayley Matthews, demans olan annesinin banka hesaplarından 120.000 sterlin çaldığını itiraf etti

Gazeteci Hayley Matthews, demans olan annesinin banka hesaplarından 120.000 sterlin çaldığını itiraf etti

Eski BBC sunucusu Hayley Matthews (44), annesinin hesaplarından 120.000 sterlin çalarak 2019-2022 arasında lüks yaşam sürdüğünü itiraf etti. Olay, annesinin 2021'deki ölümünden sonra ailenin miras şüphesiyle ortaya çıktı. Matthews, mirasın değerini düşük göstermişti. Aile, banka hesaplarını inceleyince aşırı harcamaları fark etti. Matthews, 2022'de babasıyla yüzleşince suçunu kabul etti. İki yıl hapis cezasına çarptırıldı.

27.07.2024 11:44
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Gazeteci ve eski BBC sunucusu Hayley Matthews, annesinin banka hesaplarından 120.000 sterlin çaldığını itiraf etti. 44 yaşındaki sunucu, 2019-2022 yılları arasında çalınan paralarla lüks bir yaşam sürdü.

Olay, Matthews'in annesinin 2021'de ölümünün ardından aile üyelerinin miras hakkında şüphelenmesiyle ortaya çıktı. Matthews, 27 Haziran'da mahkemede suçunu kabul etti ve 25 Temmuz'da hapis cezasına çarptırıldı.

Savcı Lynne Barrie, Matthews'in annesinin mali işlerini yönetme sorumluluğunu kötüye kullandığını belirtti. Matthews, ailesine annesinin mirasının gerçek değerinden çok daha az olduğunu söylemişti.

Aile, şüpheleri üzerine banka hesap özetlerini inceledi ve aşırı harcamaları ortaya çıkardı. Matthews'in kız kardeşi durumu polise bildirdi.

Mahkemede Matthews'in harcamaları açığa çıktı: Binlerce sterlinlik PayPal işlemleri, nakit çekimleri, lüks mağaza alışverişleri ve pahalı yemek siparişleri.

Matthews, Ocak 2022'de babasıyla yüzleştiğinde suçunu kabul etti ve mesajlarında "annemin parasını kullanmakta korkunçtum" dedi.

Bu olay, savunmasız kişilerin mali istismarının ciddiyetini ve sonuçlarını gözler önüne seriyor.

Gazeteci Hayley Matthews, demans olan annesinin banka hesaplarından 120.000 sterlin çaldığını itiraf etti
Gazeteci Hayley Matthews, demans olan annesinin banka hesaplarından 120.000 sterlin çaldığını itiraf etti

Birleşik Krallık, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gazeteci Hayley Matthews, demans olan annesinin banka hesaplarından 120.000 sterlin çaldığını itiraf etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Bayram Izgoren: bizde olsa aile afeder aile yapisi cok onemli ksldiki annelerimizin 122 bini yok oda ayri mesele 1 0 Yanıtla

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