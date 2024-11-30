Gazeteci İbrahim Poyraz Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Tırın çarptığı gazeteci dualarla son yolculuğuna uğurlandı

BARTIN - Zonguldak'ta tırın çarptığı gazeteci İbrahim Poyraz, memleketi Bartın'ın Söğütlü köyünde dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde yerel internet sitesi sahip olan 72 yaşındaki İbrahim Pozyaraz, Zonguldak D-750 kara yolu üzerindeki çevre yolunda karşıya geçerken Çetin K. idaresindeki 67 AEG 201 plakalı TIR'ın çarpması sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede ise tüm müdahalelere tağmen kurtarılamamıştı.

Kazanın ardından gözaltına alının sürücü serbest bırakılırken, ibrahim Poyraz'ın cenazesi ise memleketi Bartın'ın Söğütlü Köyü'ne getirildi. Poyrqz'ın cenazesi, Söğütlü camiinde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Poyraz, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Poyraz'ın cenazesi Söğütlü Köyü mezarlığında defin edildi.