Gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan serbest bırakıldı

Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel, kara para aklama soruşturmasından tutuklu bulunan Flash TV ve Bank Pozitif'in sahibi Erkan Kork'un şikayeti üzerine, "tehdit" ve "şantaj" iddialarıyla sabahın erken saatlerinde evlerine düzenlenen polis baskınlarıyla gözaltına alındı.

TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİLER

Ağırel ve Soykan, emniyetteki işlemlerinin sona ermesinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ise iki ismi tutuklama talebiyle mahkemeye gönderdi.

SERBEST KALDILAR

Soykan ve Ağırel'e ilişkin karar verildi. İki isim yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

EMNİYET İFADESİNDE DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Emniyetteki ifadesinde Erkan Kork'un savcılık ifadeleri sorulan Timur Soykan, "Bu beyanlar tamamen yalandır. Kendisi yasadışı bahis ile suçlanarak yargılandığı ve sahibi olduğu payfix elektronik ödeme şirketinin yasadışı bahis paralarının transferinde kullanıldığına dair suçlandığını biliyorduk. Haberin konusu yasadışı bahisten yargılanan bir kişinin elektronik ödeme sistemi ve banka sahibi olmasıydı. Dünyanın her yerinde yasadışı bahis şüphelisi bir kişinin e-ödeme ve banka ve TV kanalı sahibi olması haber değeri taşır" ifadelerini kullandı.

"SADECE GAZETECİLİK YAPTIM"

Ağırel ise ifadesinde şunları söyledi: Kendisini baskı altına almaya çalışmadım. Keza baskı altına almaya çalışsam kamuya açık bir alanda görüşme talep edip, ses kaydı almasına izin vermez aksine kendi belirlediğim ve benim kontrolümde olan bir alanda görüşme yapmaya diretirdim. Timur Soykan'ın konu ile alakası yoktur. Kendisi bağımsız bir gazetecidir. Ne yapıp ne yapmayacağını kimseden talimat almaz. Erkan Kork'a herhangi bir isnatta bulunucu eylemim yoktur. Sadece gazetecilik yaptım."