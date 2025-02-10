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Gazeteciye Darp Davası

Gazeteciye Darp Davası

Buket Özgünlü'nün tutuklanması sonrası gazeteciyi darbeden 2 sanığa 6 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

10.02.2025 12:00
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Yaşama Tutunan Patililer Derneği Başkanı Buket Özgünlü'nün tutuklandığı sırada görevi başındaki gazeteciyi darbettikleri ileri sürülen 2 sanık hakkında 6'şar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 10 Haziran 2024'te gazeteci A.F.G.'nin Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü'nün Şanlıurfa'da karantinada bulunan 35 köpeğin Ankara'ya getirilmesiyle ilgili tutuklanmasına ilişkin haber yapmak için adliyede olduğu anlatıldı.

A.F.G.'nin Özgünlü'nün tutuklanmasının ardından adliyesi otoparkından çıkış görüntüsünü çektiği sırada sanıklar Fulya Törün ile Nuray Akyol'un gazeteciye küfür ederek darbettikleri ve mağdurun kıyafetini yırttıkları belirtildi.

Olayın 5 dakika boyunca sürdüğü aktarılan iddianamede polis memurlarının araya girerek arbedeyi ayırmaya çalıştıkları ancak saldırganların gazeteciyi bırakmayarak darp etmeye devam ettikleri kaydedildi.

Adli tıp raporuna da yer verilen iddianamede gazeteci A.F.G.'nin vücudunda sol ön kolunda (hiperemik 3 cm lik ve 1,5 cm lik çizik), göğüs bölgesi sağ üst ön kısmında (2x1,5 cm lik ve 2x1 cm lik hiperemik alan) ve orta kısmında kırmızı renkte ekimoz tespit edildiği belirtildi. Ayrıca müştekinin boyun sağ alt dış yan bölümde ön arka uzanımlı (3x1,5 cm lik kırmızı hiperemik alan) ve orta kısmında (0,5 cm lik ekimoz), boyun sol alt dış yan kısmında ön arka uzanımlı (10x0,1 cm lik ve 7x0,1 cm lik hiperemik) hat şeklinde ekimoz alanları, sol kol ön iç kısmında 0,2 cm lik kırmızı renkte ekimoz tespit edildi anlatıldı.

İddianamede, sanıklar Fulya Törün ile Nuray Akyol hakkında "basit yaralama", "hakaret" ve "mala zarar verme" suçlarından 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, ankara, Hukuk, Medya, Son Dakika

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