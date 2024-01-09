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Gaziantep 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Gelen Çağrıların Çoğu Asılsız ve Gereksiz - Son Dakika
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Gaziantep 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Gelen Çağrıların Çoğu Asılsız ve Gereksiz

Gaziantep 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 2023 yılında toplam 4 milyon 173 bin 210 çağrı gelirken, bu çağrıların 3 milyon 174 bin 175 adedi asılsız ve gereksiz çağrılar olarak belirlendi. Vatandaşların daha duyarlı olması ve acil durumlar dışında 112'yi aramaması gerektiği vurgulandı. Asılsız ve gereksiz çağrılar İMEİ üzerinden yapıldığında ise kimlik tespiti yapılarak idari para cezası uygulanacak ve adli işlem başlatılacak.

Gaziantep 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne Gelen Çağrıların Çoğu Asılsız ve Gereksiz
09.01.2024 - 15:55,
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Gaziantep 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 2023 yılının toplam 4 milyon 173 bin 210 adet çağrı gelirken, gelen çağrıların 3 milyon 174 bin 175 adedinin asılsız ve gereksiz çağrı olduğu açıklandı.

Gaziantep'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 1 Ocak - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılan çağrıların bilançosu açıklandı. 2023 yılında Gaziantep 112 Acil Çağrı Merkezi'ne toplam 4 milyon 173 bin 210 adet çağrı geldi.

Acil durum hayatın olağan akışında aniden gelişen ve hemen müdahale edilmediğinde can ve mal kayıplarına neden olan acil vakalar olduğunu açıklayan Gaziantep'te 112 Acil Çağrı Merkezi, "Vatandaşlarımız 112'yi ararken daha duyarlı olmalı ve 112 Acil Çağrı Merkezini acil durumlar dışında aranmamalı ve boş yere meşgul etmemelidir. Asılsız ve gereksiz art niyetli aramalar genelde İMEİ üzerinden SİM Kartı kullanılmadan yapılan aramalardır. Ancak unutulmamalı ki bu İMEİ numaralarında bir kimlik numarası gibi cihazlara ait olup, hangi İMEİ numarasının daha önce veya sonra hangi sim kartla eşleştiği BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) tarafından kayıt altına alınmaktadır. Bu şekilde kolayca İMEİ üzerinde kimlik tespiti yapılmakta ve ilgili şahsa idari para cezası uygulanmakta veya adli işlem başlatılmaktadır. Kabahatler Kanunu 42/A maddesi gereğince 2023 yılında bin 250 TL olan idari para cezası 2024 yılında bin 980 TL'ye yükseltilmiştir. Ayrıca tekerrür halinde bu ceza iki katı olarak uygulanır. Devamı halinde de ilgili hakkında yasal işlem başlatılmaktadır" denildi.

3 milyon 174 bin 175 adet asılsız ve gereksiz çağrı yapıldı

Gelen çağrıların 999 bin 35 adedi vaka kaydına dönüşürken, geriye kalan 3 milyon 174 bin 175 adedinin ise asılsız ve gereksiz çağrı olduğu açıklandı.

Çağrı yoğunluğunda emniyet açık ara önde

Gaziantep 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan çağrıların kurumlara göre dağılımı da dikkat çekti. Kentte, 2023 yılında yapılan toplam çağrıların yüzde 52,47'si Emniyet Müdürlüğü'ne, yüzde 36,81'i Sağlık Müdürlüğü'ne yapılırken, geriye kalan diğer çağrılar ise Jandarma, AFAD, İtfaiye ve Orman Müdürlüğü gibi kurumlara yapıldı.

110 vatandaşa para cezası verildi, 14 şahsa adli işlem yapıldı, 12 şahıs için emniyete bilgi verildi

Öte yandan Gaziantep 112 Acil Çağrı Merkezi'ne asılsız ve gereksiz çağrı yapan 110 vatandaşa toplamda 140 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca fiilleri Türk Ceza Kanunu çerçevesine giren 14 şahıs hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunularak adli işlem başlatıldı. Toplam 14 şahıs hakkında ise "TCK 299 Cumhurbaşkanına Hakaret" ve "TCK 301 Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Kurum ve Organlarını Aşağılama" suçu çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü ile bilgi paylaşımı yapıldığı açıklandı.

Tekerrür halinde cezalar iki katı olacak

İMEİ üzerinde kimlik tespiti yapılıp ilgili şahsa idari para cezası uygulanıp adli işlem başlatılmaktadır. Kabahatler Kanunu 42/A maddesi gereğince 2023 yılında bin 250 TL olan idari para cezası 2024 yılında bin 980 TL'ye yükseltilmiştir. Gereksiz ihbarların tekerrür halinde ise bu cezaların iki katı olarak uygulanacağı öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Gelen Çağrıların Çoğu Asılsız ve Gereksiz - Son Dakika


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